Neuen Spielplatz über Crowdfunding finanziert

Mit der Neugestaltung des Spielplatzes auf dem Sportgelände des FC Blau-Weiß Bellamont steht den Kindern künftig an den Spieltagen ein schöner Ort zum Toben, Kontakte knüpfen und Entdecken zur Verfügung. Dazu beigetragen hat das erfolgreiche Crowdfunding-Projekt der Volksbank Ulm-Biberach, bei dem insgesamt rund 7000 Euro zusammenkamen.

Zahlreiche Dorfbewohner, Besucher und Fans fiebern regelmäßig bei den Sportevents auf dem Sportgelände des FC Blau-Weiß Bellamont mit und unterstützen ihren Lieblingsverein. Damit an den Spieltagen auch den jüngeren Besuchern eine abwechslungsreiche Beschäftigungsmöglichkeit geboten werden kann, machte sich der FCB für die Neugestaltung des Vereins-Spielplatzes stark. Die hierfür anfallenden Kosten waren für den Sportverein allein jedoch nicht zu stemmen und so wandte sich dieser an die Volksbank Ulm-Biberach.

Über die Crowdfunding-Plattform der Genossenschaftsbank „Viele-schaffen-mehr” stellte der FC Blau-Weiß Bellamont im April 2021 seine Idee vor und bat die Bürgerinnen und Bürger um Hilfe. So galt es bis Anfang Juli insgesamt 5000 Euro zu sammeln. Für jeden Spender, der das Projekt mit mindestens fünf Euro unterstützt hat, gab die Volksbank auch hier einen Zuschuss von je zehn Euro. „Wir danken den 55 Fans und 90 Unterstützern, mit deren Hilfe am Ende insgesamt sogar 6976 Euro zusammenkamen“, so Peter Weggenmann, Direktor Privatkunden der Volksbank Ulm-Biberach in Biberach. „Spielplätze sind für die kindliche Entwicklung enorm wichtig. Wir möchten mit diesem Projekt unserer sozialen Verantwortung gegenüber Kindern und Familien nachkommen“, so Uwe Martin, Mitglied des Vereinsvorstands.