Neue Sitzgelegenheit auf dem Jakob-Fischer-Platz

Die Soldatenkameradschaft Rottum hat von der Aktion „Engagieren und Kassieren – Frischer Wind für schöne Plätze“ 1000 Euro Preisgeld erhalten. Auf dem Jakob-Fischer-Platz in der Ortsmitte von Rottum hat sie eine neue Sitzgruppe platziert.

Die Aktion „Engagieren & Kassieren“ hat inzwischen eine kleine Tradition. Seit 1918 fördern die Kreissparkasse Biberach und die Schwäbische Zeitung Vereine, gemeinnützige Institutionen und Einrichtungen im Landkreis Biberach. Die finanzielle Unterstützung soll in diesem Jahr Projekten von Vereinen, gemeinnützigen Organisationen und Institutionen zugutekommen, die öffentliche Plätze für die Gemeinschaft neu gestalten, wiederherstellen und modernisieren. Für die Aktion stellt die „Stiftung BC – gemeinsam für eine bessere Zukunft“ der Kreissparkasse Biberach in diesem Jahr wieder ein Spendenvolumen von rund 50000 Euro zur Verfügung. Die Stiftung ist eine Kultur- und Sozialstiftung. Sie fördert Vereine, Einrichtungen und gemeinnützige Institutionen im Landkreis Biberach.

Die Soldatenkameradschaft Rottum hat am Jakob-Fischer-Platz in der Ortsmitte von Rottum in Eigenleistung eine neue Sitzgruppe erstellt. Hierfür bekam sie eine Spende von 1000 Euro. Walter Hefner, Direktor der Kreissparkasse Biberach, informierte bei der Spendenübergabe über das Ziel und die Schwerpunkte der diesjährigen Aktion. „Mit der neuen Sitzgruppe an einem interessanten und wichtigen Platz in Rottum wird das gemeinschaftliche Leben unterstützt“, betonte Walter Hefner. Bürgermeister Hans-Peter Reck freute sich über die Spende und sagte: „Die Sitzgruppe ist eine Aufwertung für unsere Ortschaft und besonders für den Jakob-Fischer-Platz“.

Bürgermeister Reck habe die Soldatenkameradschaft auf die Ausschreibung der Aktion hingewiesen und auf eine neue Sitzgruppe aufmerksam gemacht, verriet Günther Niedermaier, Kassier der Soldatenkameradschaft. „Wir haben die Aufgabe sofort angenommen“. Der Verein habe 30 Mitglieder „und darunter sind noch sehr ‚Rüstige‘“, sagte Niedermaier schmunzelnd. „Es ist noch nicht alles fertig“, der Untergrund müsse noch befestigt werden, „sodass man mit trockenem Fuß auf der Sitzgruppe verweilen kann“. Der Jakob-Fischerplatz liege direkt am Donauradweg und es kämen viele Radler und Wanderer vorbei. „Diese können künftig an der Sitzgruppe Rast machen und ihre Brotzeit einnehmen“, blickte Günther Niedermaier voraus.