Die Mitglieder des Musikvereins Rottum haben einen neuen Vorstand gewählt. Bei den Wahlen, die vom noch im Jahr 2019 tätigen Ortsvorsteher, Werner Weckerle, geleitet wurden, wählten die im Gasthaus Löwen versammelten Mitglieder Frank Feirle mit einer ungültigen und einer Gegenstimme zum Nachfolger von Peter Buck. Das berichtet der Verein.

Buck musste aus beruflichen Gründen sein Amt niederlegen. Als Nachfolgerin von Hermann Sproll wurde als Kassenprüferin Corinna Maier einstimmig gewählt. Alle anderen zur Wahl anstehenden Ämter wurden ebenfalls einstimmig bestätigt. Im Einzelnen handelt es sich um den Kassier Jürgen Maierhans, den aktiven Beisitzer Eugen Schick und den passiven Beisitzer Karl Borner.

Nach einer Gedenkminute für verstorbene Vereinsmitglieder ließ Schriftführer Winfried Silvers das Vereinsjahr Revue passieren. Er hob dabei besonders auf die „Eselsgeduld“ des Dirigenten Josef Ege hervor, der für eine Hochzeitsfeier mit den Musikern ein Stück einstudierte, bei dem so manch eine Hürde genommen werden musste. Des Weiteren gewährte er einem Einblick in den Ablauf eines mehrtägigen Vereinsausflug nach Südtirol, bei dem sowohl die Bildung als auch der Spaß nicht zu kurz kamen.

Micheal Göppel berichtete als Jugendvertreter über die musikalische Nachwuchsarbeit und die Freizeitaktivitäten, wie zum Beispiel ein Schlittschuhtag in Memmingen oder das Sommerferienprogramm, bei dem im vergangenen Jahr die Kinder der Gemeinde mit Jahrmarktaktivitäten betreut wurden.

Im Anschluss führte Kassier Jürgen Maierhans mit seinem Kassenbericht aus, was beim Musikverein alles finanziell umgesetzt wurde. Im Gegensatz zum Jahr 2018, in dem einige Uniformteile neu erworben werden mussten, erwirtschaftete der Verein wieder einen Gewinn. Außerordentlich hoch war die Spendenbereitschaft der Bürger. Hermann Sproll bestätigte laut Bericht eine hervorragende Kassenführung und schlug der Versammlung die Entlastung des Kassiers vor.

Die einstimmige Entlastung der Vorstandschaft konnte anschließend Bürgermeister Hans-Peter Reck feststellen. Er nutzte die Gelegenheit, noch ein paar Worte an die Anwesenden zu richten und äußerte sich lobend über die Vereinsaktivitäten des Musikvereins Rottum. Insbesondere das Adventskonzert, bei dem die Gemeindejugendkapelle mitwirkte, habe ihn sowohl in der Leistung als auch in der Anzahl der Gäste beeindruckt.

Dass sich Dirigent Josef Ege erklärte in seinem Bericht, dass das von Winfried Silvers erwähnte Stück sei zwar eine Herausforderung gewesen sei, jedoch diese sehr gut gemeistert worden sei. Für ihn persönlich sei das anstehende Doppelkonzert mit seinem Heimatverein Mittelbiberach und das Wertungsspiel in Mietingen eine große Herausforderung.

Von den Musikern wünschte er sich noch etwas mehr musikalischen Mut und Selbstvertrauen. Er vertraue seiner Kapelle und arbeite sehr gerne mit ihr weiter, unabhängig einer Note beim Wertungsspiel. Josef Ege stellte fest, dass im Jahr 2019 insgesamt 83 musikalische Termine anstanden. In diesen waren die Proben inbegriffen. Das Tuba-Register, in dem auch Bruno Schiele vertreten ist, der nur einmal fehlte, erhielt vom Dirigenten ein kleines Geschenk für den besten Probenbesuch. Auch bei den Vorständen, Simone Maier, Sandra Ries, Jonas Höscheler und Peter Buck, zeigte er sich für die gute Hintergrundarbeit mit Blumen und Geschenken erkenntlich.

Von der Vorstandschaft erging ein Dank an die Jugendausbilder, an die außerhalb von Rottum ansässigen Musikerinnen und Musikern, welche extra zur Probe teils einen weiten Weg auf sich nehmen sowie an die Gemeinde Steinhausen a. d. Rottum für die Bereitstellung des Probelokals und die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Ein Besonderer Dank mit Gutschein erhielt Franz Hagel, der als Hausmeister immer zur Stelle sei.

Überrascht zeigte sich Wilhelm Dangelmaier, der als nun ältester aktiver Musiker die Ehrenmitgliedschaft ausgesprochen bekam. Er hatte in seiner nur kurz unterbrochenen aktiven Zeit für ein paar Jahre auch das Amt des Vorstandes innegehabt.