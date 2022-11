Musikverein Bellamont geht neue Wege

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Musikverein Bellamont hat am Samstag, 19. November, einen ganz neuen Weg beschritten und bei seinem ersten Fest- und Stimmungsabend unter dem Motto „Heimat & Meer/Mehr“ ein breites Publikum begeistert.

Den ersten Teil des Abends gestaltete die Gemeindejugendkapelle Steinhausen/Bellamont/Rottum unter der Leitung von Roland Merk. Die zahlreichen Besucher und auch die jungen Musikerinnen und Musiker hatten sichtlich Freude an den bekannten Melodien wie Lemon Tree, Take on Me, Shut Up and Dance, et cetera. Mit dazu passenden Kostümen zogen die Jungmusiker die Aufmerksamkeit gleich doppelt auf sich.

Darauf folgte ein Weltrekord-verdächtiger Versuch der Rottumtaler Alphornbläser. Hubert Wiest hatte einmal mehr eine grandiose Idee für einen unterhaltsamen Programmpunkt. Sieben Alphornbläser standen gleichzeitig spielend auf einer selbstgebauten Wippe, die wiederum nur von einem Maßkrug getragen wurde. Für die Länge eines Musikstücks durfte die Wippe den Boden nicht berühren. Das Vorhaben gelang spielend und das Publikum war hellauf begeistert. Abgerundet wurde das Ganze mit einer Schätzfrage, wie viel Gewicht von diesem einen Maßkrug getragen werden musste. Es waren rund 720 Kilogramm.

Der Musikverein Bellamont unter der Leitung von Simon Wältl beeindruckte anschließend bei seinem Part vor allem mit unterschiedlichen Solos (Brennende Herzen, My Dream, Der alte Dessauer, The Story, Zwei gute Freunde). In fast jedem Register traute sich an diesem Abend ein Musiker/eine Musikerin als Solist ans Mikrofon. Mit amüsanter Ansage, Witzen, dem passenden Licht und ein wenig Showprogramm war es ein rundum unterhaltsames und kurzweiliges Programm, welches die 43 Musiker an diesem Abend ablieferten. Einer der Höhepunkte war sicherlich das Heimatlied „Mein Bellamont“ das Peter Schad für den Musikverein überarbeitet hat und erstmals an diesem Abend in der neuen Fassung aufgeführt wurde. Sicher ist, dass mit dieser Überarbeitung das Heimatlied in Bellamont wieder einen neuen Stellenwert bekommen hat.

Dieses Projekt wird im Rahmen des bundesweiten Programms IMPULS gefördert. Mit dem Förderprogramm soll der Amateurmusik in ländlichen Räumen geholfen werden.

Für das leibliche Wohl war mit zum Motto passenden Speisen und Getränken bestens gesorgt. So endete der Abend an der „Heimat-Bar“ erst spät in der Nacht.