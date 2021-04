Musiker sagen ihr Pfingstfest ab

Das Pfingstfest in Steinhausen an der Rottum muss auch für das Jahr 2021 abgesagt werden. Schweren Herzens hat sich der Musikverein Steinhausen nach der coronabedingten Absage im vergangenen Jahr und den anhaltenden aktuellen Beschränkungen dazu entschlossen, das traditionelle Zeltfest am Pfingstwochenende vom 21. bis 24. Mai auch für dieses Jahr abzusagen. Es gebe leider zum jetzigen Zeitpunkt keinen realistischen Handlungsspielraum, um eine Veranstaltung in dieser Größenordnung durchführen zu können, so die Veranstalter. Um trotzdem das Pfingstfest-Gefühl ein wenig zu ermöglichen, liefen gerade Überlegungen für kulinarische Mitnehm-Angebote am Pfingstwochenende. Falls dies möglich sein werde, würden rechtzeitig detaillierte Informationen dazu veröffentlicht. Nächstes Jahr soll das Fest dann statfinden.