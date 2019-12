Mit so viel Besuchern hatte niemand gerechnet: Das Konzert des Musikvereins Rottum am letzten Adventssamstag konnte erst mit Verspätung beginnen, da es einige Zeit dauerte, bis alle Zuhörer einen Platz gefunden hatten.

Den Auftakt machten unter der Leitung von Roland Merk die Musiker der Gemeindejugendkapelle Steinhausen-Bellamont-Rottum mit „Heal the World“. Es folgte bekannte Filmmusik, unter anderem aus dem Film Flashdance. Nach tosendem Applaus folgte vor der Umbaupause „The Sound of Silence“ von Simon und Garfunkel.

Den Auftakt zum zweiten Teil gab der Musikverein Rottum unter der Leitung von Josef Ege. Mit dem schmissigen und dynamisch sehr anspruchsvollen Marsch, Kometenflug stellte Ansagerin Stefanie Göppel passend den Bezug zum Weihnachtsstern her. Mitgerissen wurde das Publikum mit „Free World Fantasy“. Tonsicher und rhythmisch genau folgten die Musikerd er Interpretation des Musikstücks und dem Dirigat von Josef Ege. Im Anschluss rockten nicht nur die Akteure auf der Bühne beim Arrangement von Paul Murtha. Auch das Publikum bewegte sich rhythmisch auf ihren Plätzen zu „Eighties Flashback“, ein Rockmix mit den Beispieltiteln „Eye of the Tiger“ oder „You give Love a bad Name“ aus den 80er-Jahren.

Eine ganz andere Art von Musik präsentierten die Blasmusikanten mit „Das Dorf in den Bergen“ von Martin Scharnagl, bei dem ein idyllisch kleines Dorf im Alpenland beschrieben wird. Nun liegt zwar Rottum nicht in den Alpen, dennoch ließen die Interpreten eine gewisse Verbindung erkennen. Auch Kuhglocken,die durchaus beim Almabtrieb des Örtchens zum Einsatz kommen könnten, waren in das Stück mit eingebunden.

Wieder rockige Klänge folgten mit Music von John Miles.

Danach folgte eine kurze Ehrungspause, bei der Markus Bitterwolf vom Blasmusik-Kreisverband Biberach Bettina Schad und Karin Wieland mit der Ehrennadel in Gold und Urkunde auszeichnete. Im Anschluss verlieh er dem Kassierer Jürgen Maierhans die Fördermedaille in Silber mit Urkunde. Eine besondere Ehre erteilte Peter Buck Karl Borner. Der sichtlich überraschte passive Beisitzer erhielt vom Verein die Fördermedaille in Gold mit Urkunde für seine 20-jährige Tätigkeit.