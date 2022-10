Mitglieder aus Partnerschaftskomitee verabschiedet

Im Rahmen einer Sitzung des Partnerschaftskomitees zur Vorbereitung des 40-jährigen Jubiläums der Jumelage mit Chaponnay wurden drei ehemalige Mitglieder des Partnerschaftskomitees verabschiedet.

Durch den Bürgermeisterwechsel, Veränderungen im Komitee selbst und der Coronapandemie habe sich diese Verabschiedung etwas verzögert, teilt die Gemeinde mit. Irene Gaum war seit 2016 Mitglied des Partnerschaftskomitees und beim letzten Partnerschaftstreffen in Steinhausen 2018 auch Gastgeberin. Seit Mitte der 1990er Jahre war Dietmar Glasneck im Komitee tätig und somit beim 20-jährigen und 30-jährigen Jubiläum, die in Chaponnay und in Steinhausen stattfanden, maßgeblich beteiligt. Schließlich war Ursula Baumann von Anbeginn der Partnerschaft 1983 und auch bei deren Zustandekommen in der Jumelage engagiert.

Bürgermeister Hans-Peter Reck und der Vorsitzende des Partnerschaftskomitees Berthold Weißenburger bedankten sich bei den dreien für die vielen Jahre des reichhaltigen Engagements mit Blumen Wein und einem neugestalteten Jakob-Fischer-Kalender 2023, der ebenfalls Gastgeschenk für die Vorbereitungsfahrt des Komitees Ende September in Chaponnay sein wird.