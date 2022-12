Millionenzuschüsse für den Breitbandausbau genehmigt

Die Gemeinden Kirchdorf an der Iller und Steinhausen an der Rottum dürfen sich über ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk freuen: Vom Land Baden-Württemberg erhielten die beiden Kommunen die Förderbescheide für den künftigen Breitbandausbau.

Schnelle und verlässliche Internetleitungen seien heutzutage unabdingbar. Für die Attraktivität der Kommunen sei die Breitbandversorgung ausschlaggebend und stelle die Gemeinden in den ländlichen Regionen oftmals vor Herausforderungen, heißt es in einer Pressemitteilung zu beiden Förderzusagen. Dementsprechend groß war die Freude in Kirchdorf und Steinhausen über die erhaltenen Fördergelder des Landes.

Zur Erschließung der hellgrauen Flecken, also Gebiete mit Datenübertragungsraten zwischen 30 und 100 Megabit pro Sekunde in den Ortsteilen Ober- und Unteropfingen erhielt die Gemeinde Kirchdorf an der Iller eine Zuwendung in Höhe von 1.488.705,68 Millionen Euro. „Nach mehreren Jahren der Antragsstellung freuen wir uns sehr, die Zusage vom Land für die Breitbandförderung erhalten zu haben“, betonte Kirchdorfs Bürgermeister Rainer Langenbacher. „Zudem“, so Langenbacher, „hoffen wir, dass bald auch die Förderzusage des Bundes folgt. Denn dann steht dem Breitbandausbau in unserer Gemeinde nichts mehr im Wege.“

Auch Hans-Peter Reck, Bürgermeister von Steinhausen an der Rottum, zeigte sich glücklich über die Unterstützung des Landes: „Wir sind froh, wieder einen Schritt auf diesem Weg weitergekommen zu sein. Dieses Mal auch einen ganz wichtigen Schritt, denn jetzt haben wir alles beisammen. Die Ausschreibung kann nun beginnen.“ Insgesamt erhielt Steinhausen eine Förderung von 2.198.139,60 Millionen Euro, die zur Beseitigung der Grauen Flecken in Steinhausen, Ehrensberg und Bellamont verwendet wird.

Die Fördergelder der beiden Gemeinden werden nun in einem nächsten Schritt an die OEW Breitband GmbH übergeben. Das Unternehmen aus Ehingen wird dann mit den erhaltenen Förderbescheiden den Breitbandausbau in den Kommunen vorantreiben.