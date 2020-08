Steinhausen an der Rottum erhält rund vier Millionen und Hochdorf rund eine Million Euro aus einer Bundesförderung für den Breitbandausbau. Das hat der Biberacher CDU-Bundestagsabgeordnete Josef Rief bekannt gegeben.

Die Mittel stammen aus dem Programm zur Beseitigung „Weißer Flecken“ in der Breitbandversorgung, wovon gerade der ländliche Raum profitiert. Bei Förderquoten von 50 und 60 Prozent können jetzt insgesamt über zehn Millionen Euro in den beiden Gemeinden investiert werden. „Wir sind in der Region mit dem Bundesprogramm sehr erfolgreich. Schon mehrere Gemeinden haben bereits Förderbescheide erhalten“, erklärt Rief. „Die Bürgermeister sagen mir immer, wie wichtig die Summen sind, um auch die vielen Ortsteile und Weiler anzuschließen, was besonders kostspielig ist. Ich betone immer wieder bei meiner Arbeit in Berlin wie wichtig gerade für unseren ländlichen Raum eine gute Breitbandversorgung ist - nicht nur in Zeiten von Corona, Home Office und Videokonferenzen.“

Ein wichtiger Aspekt sei dabei nicht nur die Geschwindigkeit, sondern auch, dass die Netzanbindung flächendeckend zur Verfügung steht. „Es gibt aber noch viel zu tun, wie wir alle wissen, wozu die Mittel des Bundesprogramms ihren Beitrag leisten werden“, sagte Rief.