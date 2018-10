Für die Erweiterung und Sanierung des Kindergartens Zauberstein in Steinhausen an der Rottum liegt die Baukostenabrechnung vor. Die Verwaltung stellte diese jüngst dem Gemeinderat vor. Die Baukosten belaufen sich auf insgesamt 2,6 Millionen Euro, inklusive der benötigten Container.

Abzüglich der Zuschüsse verbleiben Kosten in Höhe von 2 Millionen Euro, die die Gemeinde selbst übernehmen muss. Die Abrechnung habe keine Überraschung bereitgehalten, erklärte Bürgermeister Leonhard Heine, da man stets mit den Beteiligten am Bau im Gespräch geblieben sei. Für Heine war der Umbau die richtige Entscheidung. Das spiegele sich in den Anmeldezahlen wider. Momentan liegen der Verwaltung drei weitere Anfragen von Eltern vor, die ihre Kinder im Frühjahr in den Kindergarten geben möchten. Ab März 2019 wäre die Einrichtung dann überbelegt. Die Prognosen der Kinderzahlen für die nächsten Jahre zeigen einen weiter steigenden Platzbedarf. Der Gemeinderat beschloss, zum 1. Februar 2019 eine weitere Kleingruppe mit zwölf Plätzen einzurichten. Um dem wachsenden Betreuungsbedarf für Zweijährige gerecht zu werden, soll es eine altersgemischte Ganztagsgruppe für Kinder ab zwei Jahren werden. Die Öffnungszeiten orientieren sich an der Ganztagsgruppe, von 7.30 bis 16 Uhr. In den Randzeiten zwischen 7 und 16.30 Uhr kann der Bedarf mit den vorhandenen Plätzen abgedeckt werden. Die benötigten Räume sind in dem Kindergarten vorhanden.