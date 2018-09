Steinhausen an der Rottum (sz) - Manuel Birk ist neuer Abteilungskommandant der Feuerwehr Bellamont, einer Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr Steinhausen an der Rottum. Birk war der Abteilungsversammlung in Bellamont in geheimer Wahl gekürt worden. Der Gemeinderat stimmte der Wahl jetzt zu, zumal Birk im Juli 2018 erfolgreich den Lehrgang für Gruppenführer an der Landesfeuerwehrschule absolviert hat.

Birk folgt dem bisherigen Leiter der Abteilung Bellamont, Helmut Wiest, der dieses Amt gewissenhaft und zuverlässig seit 2002 ausgeübt hat. Hierfür dankte ihm Bürgermeister Leonhard Heine in der Sitzung.