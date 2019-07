Manfred Vogel wird Ehrenmitglied des FC Bellamont

In der Generalversammlung des FC Blau-Weiß Bellamont ist Manfred Vogel zum Ehrenmitglied ernannt worden. Vogel pflegt seit 48 Jahren mit viel Hingabe die Sportanlagen. Der Verein hat jetzt sieben Ehrenmitglieder.

Uwe Martin wurde auf seinem Posten in der dreiköpfigen Führungsspitze einstimmig bestätigt, ebenso der Schriftführer Manuel Föhr. Als neues aktives Ausschussmitglied wurde Felix Waibel gewählt. Der Kassenprüfer Leonhard Birk beendete seine Tätigkeit nach langjähriger Mitarbeit, seine Nachfolge tritt Karl Kibler an. Die Sportveranstaltungsleiterin Kathrin Koch verabschiedete sich, ihre Nachfolge tritt Verena Miller an. Der FC Bellamont richtete im vergangenen Jahr zehn Veranstaltungen aus. In der neuen Saison sind diverse Veranstaltungen geplant, außerdem sollen bauliche Verbesserungen an der Sportanlage, wie die Beregnungsanlage und die Sanierung des Flutlichts, in die Wege geleitet werden.

Die Abteilung Frauenfußball unter der Leitung von Marina Mohr beendete die vergangene Saison als Dritter der Regionenliga und Siebter in der Bezirksliga. Die seit 13 Jahren bestehende Spielgemeinschaft mit dem TSV Rot wird nach der Saison 2019/2020 beendet, stattdessen wird eine neue Kooperation mit dem SV Dietmanns eingegangen.

Der Abteilungsleiter des Herrenfußballs, Bruno Wohlhüter, beendet sein Amt, Denis Härle wird seine Nachfolge antreten. Die erste schloss die Saison als Tabellensiebter ab, die zweite Mannschaft als Zweiter. Der Abteilungsleiter Jugendfußball Tobias Fink und die Abteilungsleiterin Mädchenfußball Theres Mezger wurden jeweils einstimmig bestätigt und berichteten von annähernd 120 aktiv spielenden Mädchen und Jungen in elf Mannschaften. In der kommenden Saison kann wieder eine C-Juniorinnen-Mannschaft gemeldet werden.

Matthias Miller berichtet über die AH-Herren, Jonas Merk über die Tischtennis-Abteilung, Karin Mohr über Aerobic und Gymnastik sowie Inge Gumper über den Lauftreff. Der Kassierer Christopher Weber berichtete von einem leichten Verlust in diesem Jahr bei einer dennoch soliden finanziellen Gesamtlage.