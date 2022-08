Laienbühne lädt zu Dorfflohmarkt nach Steinhausen ein

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Laienbühne Steinhausen veranstaltet am Sonntag, 4. September, von 10 bis 16 Uhr einen Dorfflohmarkt in Steinhausen. Im ganzen Ort verteilt haben die besucher die Möglichkeit, bei den 55 teilnehmenden Flohmarktständen ein Schnäppchen zu machen, heißt es in einer Ankündigung.

Für das leibliche Wohl wird im neuen Vereinsheim der Laienbühne, Jahnstraße 10, ehemaliges Raibagebäude, gesorgt. Außerdem bietet sich die Möglichkeit, die neuen Räumlichkeiten des Vereins zu besichtigen. Ab 12.30 Uhr steht zusätzlich Kinderschminken auf dem Programm. Der Flohmarkt findet bei jedem Wetter statt.

Auf der Webseite der Laienbühne Steinhausen unter www.laienbuehne-steinhausen.de steht ein Flohmarktplan (Ortsplan) mit allen Ständen, sowie Infos zu Parkplätzen, WC und Verpflegung zum Download bereit. Außerdem liegen diese an einigen Flohmarktständen zum Mitnehmen aus.