Bürgermeister Hans-Peter Reck hat am Mittwochabend dem Steinhauser Gemeinderat den Entwurf des Haushaltsplans 2021 vorgestellt. Die Gemeinde hat sich einige große und kleine Projekte vorgenommen und will dieses Jahr insgesamt 3,4 Millionen Euro investieren. Dafür ist eine Kreditaufnahme in Höhe von einer Million Euro nötig.

Das sicherlich größte und wichtigste Projekt ist der Neubau des Feuerwehrhauses, in dem künftig alle Feuerwehrabteilungen der Gesamtgemeinde Steinhausen untergebracht sind. Der Spatenstich erfolgte vor einigen Wochen, nun geht es an den Bau. Hierfür sind im Haushalt 1,2 Millionen Euro eingestellt. Wenn das Gebäude fertig ist, soll noch ein neues Fahrzeug angeschafft werden. Zudem wird auf Digitalfunk umgestellt.

Kindergarten Bellamont soll erweitert werden

Bisher noch nicht öffentlich diskutiert wurde, dass der Gemeinderat über eine Erweiterung des Kindergartens Wunderberg in Bellamont nachdenkt. Momentan besuchen relativ viele Kinder aus Bellamont den Kindergarten in Steinhausen, weil es in Bellamont nur Platz für 25 Kinder hat. Angedacht ist laut Bürgermeister Reck, eine weitere Kindergartengruppe für 25 Kinder und eine Krippengruppe für zehn Kinder zu eröffnen. Dazu müsste jedoch angebaut werden. Entschieden ist noch nichts, die öffentliche Diskussion wird voraussichtlich in der Sitzung im März erfolgen.

Ebenfalls in Bellamont wird der Landkreis Biberach dieses Frühjahr seine Backboneleitungen verlegen – die Leitungen für eine Art Datenautobahn für ein den Landkreis umspannenden Glasfasernetz. Die Gemeinde hat sich verpflichtet, parallel dazu von der Ortsgrenze bis zum POP (Point of Presence) Leitungen mitzuverlegen. Das POP ist die Schnittstelle zwischen dem Backbonenetz und dem neu zu erstellenden Access-Netz hin zum Kundenanschluss. Die Kosten für die Mitverlegung belaufen sich voraussichtlich auf 100 000 Euro.

Glasfaserausbau kommt

Das ist aber noch nicht alles, was sich im Bereich Glasfaserausbau tun wird: Der Gemeinde hat sich für das „Weiße-Flecken-Programm“ des Bundes beworben und eine Förderzusage erhalten. Die Kommune erhält für Gebiete, die stark unterversorgt sind, über dieses Programm eine einmalig hohe Förderung für die Verlegung von Glasfaserkabeln, was sogar den Anschluss kleiner Weiler und von Einzelgehöften erstmals rentabel macht. Insgesamt plant die Gemeinde, in den nächsten Jahren hierfür knapp sieben Millionen Euro in die Hand zu nehmen, für 2021 ist eine knappe halbe Million Euro eingeplant.

Wo zuerst gegraben wird, steht jedoch noch nicht fest. Zwar hat die Firma Geo Data im Auftrag der Kommune ein Ausbauprogramm vorgestellt, hierbei steht jedoch noch keine Reihenfolge fest. Diese will Reck erst festlegen, wenn auch der Förderbescheid vom Land vorliegt. Zudem hofft er, dass zeitnah ein ähnliches Förderprogramm für die „grauen Flecken“ aufgelegt wird – und das würde im Fall der Gesamtgemeinde Steinhausen mehrere Ortskerne umfassen. „Es wäre natürlich deutlich sinnvoller, das zusammenzufassen und beide Gebiete parallel auszubauen – und nicht zuerst die Außengebiete und dabei mit den Kabeln an den grauen Flecken einfach nur vorbeizufahren“, erklärt er.

Neues Gewerbegebiet soll erschlossen werden

Ein weiteres wichtiges Thema: Baugebiete. 200 000 Euro will die Gemeinde ausgeben, um Grundstücke für zukünftige Baugebiete oder andere Projekte zu erwerben. Parallel dazu soll 2021 das Baugebiet Felsen in Bellamont erschlossen werden. Kostenpunkt dieses Jahr: 320 700 Euro. Zudem, und auch das ist neu, denkt die Gemeinde darüber nach, den zweiten Bauabschnitt im Gewerbegebiet Wackenrain II zu erschließen. Für dieses Gewerbegebiet gibt es seit Ewigkeiten schon einen Bebauungsplan. Nun gibt es laut Reck zwei Interessenten, die sich gerne mittelfristig dort niederlassen würden. Eine der Firmen ist bereits in Steinhausen ansässig und denkt über einen Standortwechsel nach. „Wir haben die Kosten für eine Erschließung überarbeiten lassen und wollen dies nun im Haushaltsplan darstellen“, sagt Reck. Eine knappe halbe Million Euro steht hierfür bereit. Wahrscheinlich werde der Gemeinderat im Februar öffentlich über dieses Thema beraten. Im Gewerbegebiet Wackenrain I sind zwar nicht alle Flächen belegt, die freien Flächen befinden sich jedoch in Privatbesitz. Das 1,2 Hektar große Gebiet im zweiten Bauabschnitt befindet sich im Besitz der Gemeinde.

Und was sich finanziell auch im Haushaltsplan niederschlägt, ist der zweite Bauabschnitt der Sanierung der Ortsdurchfahrt Steinhausen, und zwar mit 422 100 Euro. Hier geht es primär um die Restfinanzierung der Sanierung der Englisweiler Straße und um die Finanzierung der zusätzlichen Maßnahmen, die im Laufe der Baumaßnahme hinzugekommen sind.

Liquidität der Gemeinde sinkt

Wie Reck im Vorwort zum Haushaltsplan 2021 schreibt, wird sich aufgrund der geplanten Ausgaben die Liquidität der Gemeinde bis zum Jahresende drastisch reduzieren. Die Liquidität entspricht in etwa dem, was im alten Haushaltsrecht die Rücklagen waren. Um den Mindestbetrag nicht zu unterschreiten, ist die Kreditaufnahme nötig. „Das ist allerdings nur der Fall, wenn wir wirklich alles umsetzen, was wir uns vorgenommen haben und diese Maßnahmen auch kassenwirksam werden“, so Reck.

Wichtigste Einnahmen waren und bleiben für die Gemeinde Steinhausen die Schlüsselzuweisungen, die Einkommenssteueranteile und die Grundsteuer. Sowohl bei den Einnahmen als auch bei den Ausgaben gibt es einen überproportional großen Anteil, auf den weder die Verwaltung noch der Gemeinderat einen Einfluss hat – was die Herausforderung umso größer werden lässt, aus dem vorhandenen Spielraum das Beste zu machen. „Bei einigen Investitionen, die wir dieses Jahr planen, rechnen wir zudem erst im Nachgang mit Einnahmen. Wir werden dieses Jahr zum Beispiel keinen der Bauplätze im Baugebiet Felsen verkaufen“, erläutert Reck. Der Gemeinderat habe daher die Notwendigkeit einer Kreditaufnahme eingesehen.

Was im Haushaltsplan noch nicht auftaucht, jedoch definitiv 2021 Thema sein wird, ist die zukünftige Verwendung des Raiba-Grundstücks. Dieses hat die Gemeinde erworben. „Wir wollen uns im Gremium dazu dieses Jahr Gedanken machen, es gibt aber noch keine konkreten Vorstellungen. Dabei spielt sicherlich das Stadtsanierungsgebiet eine Rolle“, erläuterte der Bürgermeister.

Gesamtfinanzhaushalt 2021 in Zahlen

Schuldenstand zum Jahresbeginn 2021: 73 272 Euro

geplante Kreditaufnahme: 1,0 Million Euro

Planmäßigen Tilgungen: 35 224 Euro

voraussichtlicher Schuldenstand zum Jahresende 2021: 1,0 Million Euro

Liquide Mittel zum Jahresbeginn 2021: 2,9 Millionen Euro

zzgl. voraussichtlicher Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung: 486 100 Euro

abzgl. voraussichtlicher Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit: 2,0 Millionen Euro

zzgl. voraussichtlicher Überschuss aus Finanzierungstätigkeit:

964 800 Euro

abzgl. Auszahlungsermächtigungen aus 2020: 2,3 Millionen Euro

Voraussichtlicher Endstand der liquiden Mittel zum Jahresende 2021: 89 930 Euro