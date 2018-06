Die Gemeinde lädt am Sonntag, 10. Juni, von 14 bis 17 Uhr zum Tag der offenen Tür in den Kindergarten „Zauberstein“ in Steinhausen an der Rottum ein.

Die Gemeinde hat in den vergangenen Jahren rund 2,5 Millionen Euro investiert, um diesen zu erweitern und zu sanieren. Bund und Land unterstützten dieses Vorhaben mit 570 000 Euro. Das Ergebnis können die Bürger jetzt betrachten. Nachdem auch die Außenanlagen fertig sind, wird das Gebäude kirchlich geweiht und kann besichtigt werden.

Das Kindergartenteam und der Elternbeirat bieten Unterhaltung für die Kinder und bewirten die Gäste mit Kaffee und Kuchen.