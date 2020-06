Aus einer Kirche in Steinhausen an der Rottum haben Unbekannnte zwischen Donnerstag und Samstag Geld erbeutet. Laut Polizeiangaben ist die Kirche von 8 bis 20 Uhr frei zugänglich. Zwischen Donnerstagfrüh und Samstagabend ging der Unbekannte in die Kirche und brach eine Kasse auf.

In der Kasse befand sich das Geld für die Kerzen, die es dort zu kaufen gibt. Der Täter flüchtete mit dem Geld. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar, schreibt die Polizei.