Der Gemeinderat Steinhausen an der Rottum tagt am Mittwoch, 11. September, um 19.30 Uhr im Rathaus. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Vorstellung der Planungen für den Ausbau der Englisweiler Straße in Steinhausen an der Rottum, mehrere Bauanträge und Bauvoranfragen, die Bildung eines Gemeinsamen Gutachterausschusses für den östlichen Landkreis Biberach, die Beschilderung der Wanderwege und die Festlegung der Termine für die öffentliche Bewerbervorstellung für die Bürgermeisterwahl 2019.