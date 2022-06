Jahreshauptversammlung des Kirchenchors Steinhausen an der Rottum

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der kürzlich abgehaltenen Jahreshauptversammlung ließen die Sängerinnen und Sänger die Jahre 2020 und 2021 Revue passieren. Vorsitzender Richard Schmid führte in die Versammlung ein und bat im Totengedenken an den langjährigen Tenor-Sänger Benedikt Denzel und den früheren Präses des Chores Pfarrer i.R. Karl Christ. Die vergangenen beiden Vereinsjahre stellten durch die Corona-Pandemie auch für den Kirchenchor eine erhebliche Herausforderung dar. Viele Proben und Auftritte konnten nicht stattfinden. Bei 33 Gottesdiensten wirkte eine Schola in wechselnder Besetzung mit und bei sechs Auftritten in zwei Jahren konnte der gesamte Chor singen. Chorleiter Ilie Sicoe ehrte Karl Klug und Irmgard Schneider für 10 Jahre, Nadir Willburger für 25 Jahre, Angela Ierisi für 30 Jahre und Irmgard Maucher für 40 Jahre aktives Singen im Chor. Eine besondere Ehrung wurde Lorenz Hermann zuteil. Er erhielt den Ehrenbrief des Bischofs und des Cäcilienverbandes für 60 Jahre aktives Singen im Chor.