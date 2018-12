„halbadrui“ sammelt mit Christbaumloben für neue Werkbank im Kindergarten

Alle Jahre wieder macht sich das A-cappella-Sextett „halbadrui“ aus dem Illertal in der Weihnachtszeit auf den Weg, um für einen guten Zweck zu sammeln – in diesem Jahr für den Kindergarten „Wunderberg“ in Bellamont. Dort wünschen sich die Kinder und Erzieherinnen seit einiger Zeit eine neue Werkbank. Dafür lassen die sechs Damen den alten Brauch des Christbaumlobens wiederaufleben. Mit schönem Gesang gehen sie von Haus zu Haus und loben die weihnachtliche Dekoration, bitten um eine kleine Spende, aber auch um ein „Bredle ond a Gläsle Wei“. Beim adventlichen Impuls in der Pfarrkirche St. Blasius in Bellamont überreichte die Gruppe „halbadrui“ Bürgermeister Leonhard Heine eine Spende von 900 Euro.