Die Kinder der Grundschule Steinhausen an der Rottum haben bei Projekttagen zum Thema „Blaulicht“ viel über die Arbeit von Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr erfahren. In jahrgangsgemischten Gruppen besichtigten sie am DRK-Tag auf dem Schulhof einen Rettungswagen des Roten Kreuzes. Kreisausbildungsleiter Manfred Rommel zeigte ihnen die Ausrüstung und beantwortete ihre Fragen zur Arbeit eines Rettungssanitäters.

An weiteren Stationen übten die Schüler das Anlegen von Verbänden geübt, brachten Bewusstlose in eine stabile Seitenlage und setzten zu Übungszwecken einen Notruf ab.

Am Donnerstag bewährten sich die Kinder im Trainingsparcours in der Halle und bei einem Geländespiel draußen als als Nachwuchsfeuerleute. Bei der Feuerwehrgymnastik „Schlauch nach rechts, Schlauch nach links“ war Ausdauer gefragt

Beim Polizeitag waren die Kinder sichtlich beeindruckt vom Auftreten der Hauptkommissarin Carina Bender in Uniform mit Dienstwaffe, Schlagstock und Pfefferspray. Sie stellte ihre Arbeit vor, erklärte das Polizeiauto und vermittelte den Kindern, wie sie sich sicher im Verkehr verhalten. Weiter ging es unter anderem um Bedeutung der Verkehrszeichen.

Am Samstag kamen die Schüler freiwillig in die Schule zur Feuerwehrübung. Die Kinder „arbeiteten“ in ihren Klassenzimmern, bis um 9.30 Uhr ein Brand simuliert und die Feuerwehr alarmiert wurde. Fast alle Schüler konten mit ihren Lehrern das Schulhaus verlassen.

Das Übungsszenario sah jedoch vor, dass die Kinder und die Lehrerin der Klasse 3 wegen starker Rauchentwicklung hieran gehindert werden. Zudem spielte ein Schüler einen Schwerverletzten. Über die Drehleiter der Feuerwehr wurden sie gerettet und vom Roten Kreuz versorgt.

Neue Spielsachen und Werkzeuge

Es schloss sich ein weiterer Höhepunkt an: Die seit vier Wochen wegen Renovierung geschlossene Pausengarage wurde eröffnet. Die Schüler staunten über die vielen neuen Spielgeräte. Im neu eingerichteten Werkraum boten die Viertklässler den Erwerben des Werkstattführerscheins an. Dazu mussten die Teilnehmer verschiedene Techniken an den Werkbänken ausführen. Dies wurde von den Prüfern sehr genau beobachtet.