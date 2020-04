Der Gemeinderat Steinhausen an der Rottum tagt heute, 22. April, um 19.30 Uhr, in der Gemeindehalle in Rottum. Auf der Tagesordnung stehen der Einleitungsbeschluss über den Beginn der vorbereitenden Untersuchungen gemäß § 141 BauGB im Bereich „Ortsmitte“ und die Beauftragung eines Sanierungsträgers, die Einbringung des Haushalt 2020, die Fachplanung des Feuerwehrgebäudes, die Verschiebung der Rechtswirksamkeit der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zum Beitritt zum gemeinsamen Gutachterausschuss „Östlicher Landkreis Biberach“, die Erschließung im Baugebiet Weidenhalde des zweiten Bauabschnitts (Herstellung Telekommunikationsanschluss) sowie diverse Bauanträge. Anschließend wird nichtöffentlich verhandelt.