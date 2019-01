Wer in Steinhausen an der Rottum mit dem Handy telefonieren will, hat oft Pech. Das Mobilfunknetz ist in großen Teilen des Gemeindegebiets sehr schlecht. Das könnte sich jedoch bald ändern: Die Deutsche Funkturm GmbH, eine Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom AG, plant, beim Hochbehälter Ehrensberg einen 50 Meter hohen Funkmasten zu installieren. Der Gemeinderat Steinhausen wird heute Abend darüber entscheiden, ob es bei diesem Standort bleibt – obwohl nicht alle Bürger damit einverstanden sind. Die Verwaltung schlägt dem Gemeinderat vor, dem Standort und der Masthöhe zuzustimmen.

Konkret habe es im Vorfeld Einwände von zwei Bürgern aus dem nahe gelegenen Ehrensberg gegeben, so Steinhausens Bürgermeister Leonhard Heine. Sie befürchteten eine zu hohe Strahlenbelastung durch den neuen Funkmasten. Die nächste Wohnbebauung befindet sich rund 400 Meter von dem potentiellen Standort entfernt. „Ich halte das aufgrund dieser Entfernung eher nicht für problematisch“, sagte er. Dennoch nehme er die Bedenken der Bürger natürlich ernst. Man befinde sich zudem noch ganz am Anfang des Verfahrens.

Der nächste Schritt sei ein Baugenehmigungsverfahren. Die Bürger hätten dann die Möglichkeit, ihre Bedenken schriftlich einzureichen. Das Landratsamt, die zuständige Behörde, werde diese dann überprüfen. Das Grundstück gehört dem Zweckverband Wasserversorgung Rottumtal. Ein Mietvertrag mit der Deutsche Funkturm GmbH wurde bereits abgeschlossen.

Auch in anderen Gemeindem im Landkreis Biberach regt sich Widerstand gegen das Aufstellen neuer Mobilfunkmasten, unter anderem in Äpfingen (SZ berichtete). Auch dort treibt die Bürger die Sorge nach einer zu hohen Strahlenbelastung um. In Äpfingen liegt der Fall jedoch etwas anders. Dort befindet sich das nächstgelegene Wohngebäude nur 100 Meter von einem potentiellen Standort entfernt.