Auch Steinhausen an der Rottum befürwortet den Ausbau des Backbonenetzes für schnelles Internet durch den Landkreis Biberach. Der Gemeinderat hieß die dafür nötigen Vereinbarungen, die jetzt reihum in allen Gemeinden im Kreis auf die Ratstische kommen, einstimmig gut.

Der Kreis peilt eine Fertigstellung des kreisweiten Backbonenetzes bis 2021/2022 an. In welcher Ecke begonnen wird und in welcher exakten Reihenfolge diese Hauptstränge zwischen den Gemeinden gelegt werden, steht nicht fest. Monika Ludy-Wagner, die im Landratsamt das zuständige Kommunalamt leitet, sagte im Steinhauser Rat, dies müsse festgelegt werden, nachdem alle Gemeinden zugestimmt hätten. Klar ist, dass diese überörtlichen Glasfaserleitungen von Westen her sowie von Erlenmoos/Oberstetten her auf die Gemarkung von Steinhausen an der Rottum führen werden. Der Kreis finanziert das Netz bis zu Übergabepunkten in Bellamont und in Steinhausen. Ab da ist es Sache der Gemeinde, schrittweise ein innerörtliches Glasfasernetz mit Verzweigungen bis in Wohn- und Gewerbegebiete hinein auszubauen.

Ortdurchfahrten als Erstes dran

Sie verpflichtet sich, auf ihrem Gebiet Leerrohre mitzuverlegen, wo der Kreis für sein Backbonenetz sowieso die Straße aufgräbt. Das betrifft hauptsächlich die Ortsdurchfahrt in Bellamont, kostet 90 000 Euro und ist von der Gemeinde zu bezahlen. Sollte gleich für Hausanschlüsse vorgesorgt werden, was Heine für sinnvoll hält, wird es teurer. Die Glasfaserleitungen sind nicht enthalten, dafür käme noch mal die Hälfte dazu. Die Gemeinde lässt dieses Jahr die Ortsdurchfahrt in Steinhausen ausbauen. Wenn hier aufgegraben wird, werden Leerrohre mit eingebaut. Da in diesem Fall die Gemeinde früher dran ist, ist das Vorgehen zwischen Landkreis, Gemeinde und dem Fachbüro Geo Data abzustimmen.

Wie und in welchem Tempo es darüber hinaus mit dem Ausbau des innerörtlichen Glasfasernetzes weitergeht, ist offen. Es ist eine Frage der Finanzen, der Zuschüsse und auch des Bedarfs, wie Heine andeutete. Alle Gemeinden haben vom Landkreis eine Planung hierfür frei Haus mitgeliefert bekommen. Heine sagte der SZ, diese sehe den Standard Glasfaser bis zu jedem Haus (FTTB) in den Ortsteilen vor, aber nicht für jeden Weiler und die vielen verstreuten Wohnplätze. Auf eine Frage aus dem Rat sagte Ludy-Wagner, dass es technisch möglich wäre, beispielsweise Hirschbronn an die Glasfaser bei Rot an der Rot anzubinden. Dafür wäre ein Schacht etwa bei Emishalden und eine Absprache mit der Nachbargemeinde nötig, bezahlen müsste es die Gemeinde.

Die kleinteilige Siedlungsstrukur ist das eine. Nicht einfacher wird die Sache durch die unterschiedlichen Netze und Telefon-Vorwahlbereiche. Am ländlichsten geprägt ist der an Ellwangen angehängte Außenbereich mit der Vorwahl 07368. Im Vorwahlbereich 07352 mit Steinhausen hat die Netcom BW immerhin Glasfaserleitungen bis zu den grauen Kästen am Straßenrand verlegt (FTTC). Im Vorwahlbereich 07358 mit Bellamont gibt es momentan langsamere Internetverbindungen über das kupferne Telefonkabel. Hier muss aber ein Kabelverzweiger versetzt werden und die Telekom hat zugesagt, den neuen grauen Kasten dann mit einer Glasfaser anzufahren. Der genaue Zeitpunkt ist offen, aber dies wird die Internetverbindungen beschleunigen: Je näher ein Haus am künftigen Kabelverzweiger liegt, desto schneller können die Bewohner surfen. Heine kann sich vorstellen, dass dies „vielen im Umkreis reichen wird“, zumindest für die nächsten paar Jahre.

Denn zu bedenken ist, dass ein flächendeckender Ausbau mit Glasfaser nicht nur Kreis und Gemeinden etliche Millionen kostet. Die Verbraucher müssen für die Herstellung der Hausanschlüsse bezahlen, sprich die Glasfaserleitungen von der Grundstücksgrenze bis ins Innere des Hauses. Ludy-Wagner sagte auf eine Frage, dafür seien Einheitspreise über einen Zweckverband oder die individuelle Abrechnung nach tatsächlichen Kosten denkbar. Zum anderen fallen für die Verbraucher natürlich monatliche Gebühren für die schnellen Internetanschlüsse an, wenn das Netz erst mal ausgebaut sein wird. Heine kann sich deshalb vorstellen, den innerörtlichen Netzausbau von einer Bedarfsumfrage abhängig zu machen.

Vorsorge für die Zukunft

Dennoch ließ Heine keinen Zweifel, dass sich die Gemeinde mit Blick auf die Zukunft und die steigenden Datenmengen am Backbonevorhaben des Kreises beteiligen sollte. „Es ist sinnvoll, eine Alternative zu haben“, sagte Heine. Ziel sei dabei auch, nicht mehr an Kabelverzeiger-Standorte gebunden zu sein.