Frühjahresserenade des Musikvereins Rottum

Erstmalig dieses Jahr veranstaltete der Musikverein Rottum e.V. eine Frühjahresserenade in der Gemeindehalle in Rottum. Obwohl es sich bei einer Serenade üblicherweise um ein abendliches Ständchen oder eine Abendmusik mit unterhaltsamem Charakter in freier Form und unter freiem Himmel handelt, musste die Veranstaltung witterungsbedingt kurzfristig in die Gemeindehalle in Rottum verschoben werden. Glücklicherweise tat dies der Veranstaltung keinen Abbruch und die Halle wurde schnell von den zahlreichen Besucherinnen und Besucher gefüllt. Traditionell erhalten die Mitglieder des MV Rottums am jährlich stattfindenden Adventskonzert ihre Ehrungen, welches jedoch aus allen bekannten Gründen die letzten zwei Jahre nicht stattfinden konnte. Dies war mit ein Grund, weshalb die Ehrungen der Jahre 2020, 2021 und 2022 im festlichen Rahmen der Frühjahresserenade durchgeführt wurden.

Die Vorstandschaft gratuliert allen Geehrten und freut sich auf viele weitere Jahre mit den Musikerinnen und Musikern.