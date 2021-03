Frau fährt gegen Bäume

Leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin bei einem Unfall am Freitag bei Steinhausen/Rottum erlitten.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr die 23-Jährige gegen 17.30 Uhr von Wirrenweiler in Richtung Emishalden mit dabei. Wie die junge Frau gegenüber der Polizei angab, wurde ihr während der Fahrt schwindlig. Dadurch geriet sie mit dem Auto fast vollständig auf den rechten Grünstreifen.

Als sie beim Gegenlenken übersteuerte, schleuderte der Audi nach links von der Fahrbahn. In dem angrenzenden Waldstück prallte das Fahrzeug noch gegen zwei Bäume.

Vorsichtshalber brachte sie ein Rettungswagen mit leichten Verletzungen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 8000 Euro.