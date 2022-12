Feuerwehr Steinhausen verabschiedet langjährige Mitglieder

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen der letzten Abteilungsversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Steinhausen, die es mit der neuen Struktur der Gemeindefeuerwehr so nicht mehr geben wird, wurden auch einige der in den vergangenen Jahren ausgeschiedene langjährige Kameraden verabschiedet, was coronabedingt nicht früher möglich war.

Verabschiedet wurden Peter Kienle nach 36 Jahren im aktiven Feuerwehrdienst, Peter Bachmor nach 34 Jahren, der noch drei Tage vor seinem Ausscheiden seinen letzten Dienst verrichtet hat, und Herbert Huber nach 18 Jahren.

Bürgermeister Hans-Peter Reck und Kommandant Patrick Hagel bedankten sich für die insgesamt 88 Jahre Dienst am Nächsten und der Gesellschaft und überreichten jeweils ein Präsent.

Die Ehrung für den ebenfalls nach 34 Jahren ausgeschiedenen Karl Denz wurde einige Tage später nachgeholt.