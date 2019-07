FC Bellamont veranstaltet Blitzturnier

Der FC Bellamont richtet am Samstag, 20. Juli, den neunten Mazda-Nothelfer-Cup in Form eines Blitz-Vorbereitungsturniers aus. Beginn ist um 16 Uhr, der Eintritt ist frei.

Gespielt wird einmal 45 Minuten, auf zwei Plätzen, in zwei Dreiergruppen mit anschließendem Platzierungsspiel und Finale. In der Gruppe A trifft die Heimelf auf den SV Beuren und den SV Reinstetten. Der FCB spielte in der vergangenen Saison eine durchwachsene Runde und erreichte den siebten Tabellenplatz, wobei in den letzten Spielen nur noch wenig Zählbares heraussprang. Höhepunkt war das Vordringen bis ins Pokalhalbfinale, in dem man am späteren Sieger SV Mietingen scheiterte. Der SV Reinstetten konnte mit einem starken Saisonendspurt noch den Verbleib in der Bezirksliga Riß sichern und landete letztlich auf dem zwölften Tabellenplatz. Erstmals in Bellamont zu Gast ist der SV Beuren aus dem Bezirk Bodensee. In der Abschlusstabelle der Bezirksliga wurde der dritte Platz erreicht. Spielertrainer der Allgäuer ist der ehemalige Fußballprofi Patrick Mayer (1. FC Heidenheim, FC Augsburg), der schon in der Jugend für den Verein aktiv war und seit dem vergangenen Jahr das Traineramt übernommen hat.

In der Gruppe B treffen die Mannschaften des SV Ellwangen, des SV Steinhausen und der TSG Bad Wurzach aufeinander. Nach dem fulminanten Aufstieg der Ellwanger gilt es für die Ellwanger, sich in der kommenden Spielzeit in der Kreisliga A zu behaupten. Mittlerweile zum Inventar der Bezirksliga Riß gehört der SV Steinhausen, der eine starke Runde mit dem fünften Tabellenplatz abschloss. Bei der TSG Bad Wurzach herrscht ebenfalls noch Aufstiegseuphorie. Nach dem zweiten Tabellenplatz in der Kreisliga A I Bodensee siegte man im Relegationsendspiel gegen den FC Lindenberg. So spielt die TSG nach vier Jahren Abstinenz in der neuen Saison wieder in der Bezirksliga Bodensee.