FC Bellamont scheidet in Runde zwei aus

Der FC Bellamont ist in der zweiten Runde des Frauenfußball-WFV-Pokals 20/21 ausgeschieden. Der Landesliga-Aufsteiger unterlag zu Hause gegen den Verbandsligisten FV Asch-Sonderbuch mit 2:5 (1:2).

Im ersten Pflichtspiel der Saison gelang dem FC Bellamont ein Blitzstart. In der zweiten Minute markierte Anna-Maria Mader das 1:0. In der Folge gab es Chancen auf beiden Seiten. Die Gäste waren es, die diese konsequenter nutzten und so das Spiel drehten. Durch Tore von Elisa Hassler (13.) und Ramona Schönbrodt (15.) ging Asch-Sonderbuch mit einer 2:1-Führung in die Halbzeitpause.

Klares Chancenplus

In Hälfte zwei verlief die Partie ähnlich, wobei Asch-Sonderbuch nun ein klares Chancenplus hatte und die individuellen Fehler des FCB eiskalt ausnutzte. Per Dreierpack erhöhte Ramona Schönbrodt (50., 65., 74.) bis auf 1:5. Mit dem 2:5 sorgte Saskia Maucher (89.) für den Endstand.

Am kommenden Sonntag, 13. September, ist der FCB nun zum Auftakt der Landesliga-Saison in Rottenburg zu Gast (Anstoß: 11 Uhr).