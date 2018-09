Der FC Bellamont veranstaltet am Samstag und Sonntag ein Jugendfußballturnier. Rund 44 Mannschaften treten in verschiedenen Altersklassen an, um die Sieger zu ermitteln. Turnierbeginn am Samstag ist um 10 Uhr und am Sonntag um 9.15 Uhr. Weitere Informationen gibt es unter www.fcbellamont.de.