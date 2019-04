Ein Konzert für Groß und Klein ist am Freitag, 5. April, in der Mehrzweckhalle in Steinhausen an der Rottum geboten. Von 17 Uhr an tritt der Musiker und Komiker Daniel Kallauch mit seiner Show „Ganz schön stark“ auf. Mit seinem Musiktheater will der erfahrene Kinderkünstler und dreifache Vater Familien stark machen. Dabei rückt er auch christliche Werte in den Mittelpunkt: Vertrauen, Freundschaft und Liebe. Im Anschluss verkaufen die Ministranten noch Getränke und etwas zu essen. Präsentiert wird dieses Konzert vom Familienforum der Seelsorgeeinheit St. Benedikt Ochsenhausen. Einlass ist um 16.30 Uhr.

Bis Freitag, 5. April, 12 Uhr, gibt es noch Karten im Vorverkauf zu zehn Euro in der Lesebar und im Katholischen Pfarrbüro Ochsenhausen sowie im Pfarrbüro Steinhausen, zudem online unter www.cvents.de. An der Tageskasse kosten die Tickets 13 Euro.