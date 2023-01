Fabian Kienle sichert den Mannschaftssieg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Einen starken Angriff auf den gegnerischen Königsflügel mit Tempovorteil erreichte Herbert Waltner. Nach einer Ungenauigkeit in der Abwicklung verlor er allerdings eine Figur und nahm deshalb ein Remisangebot des Gegners trotz Stellungsvorteils gerne an.

Anton Schaff spielte sehr konzentriert und erreichte in einer ausgeglichenen Stellung ein kompliziertes Mittelspiel. Mannschaftsdienlich einigte er sich mit seinem Gegner dann ebenfalls auf ein Remis.

Gut in Form zeigte sich Alexander Kienle in einer italienischen Partie. Gegen einen sehr spielerfahrenen Gegner wehrte er sich erfolgreich und erreichte in seiner noch jungen Karriere bereits das zweite Remis.

Reinhard Schätzle an Brett 1 hatte nach einer königsindischen Eröffnung eine sehr komplizierte Stellung erreicht. Nach einem Flüchtigkeitsfehler beim Figurenabtausch kam er dann leider in Bedrängnis und konnte das Matt nicht mehr verhindern.

An Brett 4 zeigte Michael Gnandt einmal mehr, dass im Schach Geduld und genaues Spiel zum Erfolg führt. Nach 15 Zügen Kampf um einen einzigen Bauern hatte er seine Stellung entscheidend verbessert und gewann souverän.

Als sich Mitspieler und Zuschauer bereits mit einem weiteren Remis abgefunden hatten zeigte Fabian Kienle an Brett 2 seine Kämpferqualitäten. Nach über vier Stunden Spielzeit gewann er seine Partie und brachte so den Mannschaftssieg unter Dach und Fach.

Endergebnis 3,5 : 2,5 für Steinhausen.