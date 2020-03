Steinhausen an der Rottum (sz) - In seiner Begrüßung zur 89. Jahreshauptversammlung des SV Steinhausen/Rottum hat sich Vorsitzender Julian Gerner bei allen ehrenamtlichen Übungsleitern, Trainern und Betreuer bedankt, die das Sportangebot für die mittlerweile mehr als 750 Mitglieder möglich machen. In der eigens erstellen Vereinszeitung werden die Mitglieder über das sportliche Angebot der sechs Abteilungen informiert und die Ergebnisse in den Abteilungen Tischtennis, Tennis, Schach und Fußball dargestellt.

Manuel Bentele berichtete über die gesellschaftlichen Veranstaltungen des Sportvereins und hob die große Leistung aller Helfer im und um das Sportvereinszentrum „s’Mäxle“ hervor. Weiterhin betonte er, dass helfende Hände im Sportverein willkommen seien.

Die ehrenamtliche Arbeit zeigt sich auch im Kassenbericht von Brigitte Moll wieder, die über gesunde Finanzen berichten konnte, was von den Kassenprüfern Erwin Freisinger und Igor Mijic bestätigt wurde. Den langjährigen Vereinsmitgliedern wurde als Dank für die Treue zum SV Steinhausen eine Urkunde überreicht.

Darüber hinaus wurde Ewald Braunmüller für sein jahrelanges Engagement unter großem Beifall mit der Ehrenmitgliedschaft ausgezeichnet. Neben der Tätigkeit von insgesamt 24 Jahren im gewählten Ehrenamt, davon 18 Jahre als erster Vorsitzender, war Ewald Braunmüller Hauptorganisator und Initiator unzähliger Veranstaltungen, die beim SVS bis heute noch bestehen. Zuletzt engagierte er sich als Hauptverantwortlicher bei der Projektierung, dem Bau und der Einweihung vom Sportvereinszentrum „s’Mäxle“ im Jahr 2009 und agiert auch bis heute als Förderer und Gönner des SV Steinhausen.

Bei den Wahlen wurde Brigitte Moll als Finanzvorstand, Tobias Burster als Vorstand „Sportbetrieb“ und Jürgen Kling als Stellvertreter „Veranstaltungen“ in ihren Ämtern wiedergewählt. Als neue Stellvertreterin „Organisation/Koordination“ wurde Carmen Böhmisch gewählt und Johannes Lehmann übernahm das Amt des Jugendleiters. Die Abteilungsleiter Anja Längle (Breitensport), Helmut Waizenegger (Tennis), Michael Kusterer (Tischtennis), Herbert Waltner (Schach), Florian Ströbele (Ski) und Tobias Rothenbacher (Fußball) wurden ebenfalls bestätigt.

Die ausscheidenden Ausschussmitgliedern Siggi Salzer und Günter Lehmann bekamen als Dank für die jahrelange Arbeit und Tätigkeit beim SV Steinhause ein kleines Geschenk überreicht.

Zuletzt informierte Tobias Burster die anwesenden Mitglieder über die Planungen zur Gestaltung des Sportgeländes. Dabei soll das Gelände am Beachvolleyballplatz besser für den Trainings- und Übungsbetrieb genutzt werden. Es werde nun geprüft, ob an dieser Stelle eine Kaltsporthalle errichtet werden kann. Der Ausschuss werde sich diesem Thema der Planung und Genehmigung verstärkt widmen. Über die Ergebnisse soll dann bei der nächsten Jahreshauptversammlung 2021 berichtet werden.

Geehrt wurden auch langjährige Mitglieder. Für 60 Jahre wurde Josef Borner ausgezeichnet, für 50 Jahre Irma Borner und Doris Kling, für 40 Jahre erhielten Ulrike Rieger, Helmut Salzer, Maria Salzer eine Auszeichnung. Geehrt wurden für 30 Jahre Engagement Carmen Böhmisch, Frank Feirle, Anton Maucher, Anton Schaff und Christian Schaupp-Wessels.