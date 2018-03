Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht für alle Steinhausener, die auf eine schnellere Internetanbindung warten. Die gute ist, dass das Land die neuen Förderrichtlinien für den Breitbandausbau festgelegt hat. Die schlechte Nachricht: Da die EU diese Richtlinien noch nicht genehmigt hat, kann die Gemeinde immer noch keinen offiziellen Startschuss für den Ausbau des Glasfasernetzes geben.

Bereits im Februar hatte der Gemeinderat beschlossen, den Betrieb des Hochgeschwindigkeitnetzes für Steinhausen und die Teilorte Ehrensberg, Englisweiler und Rottum an die Firma NetCom BW zu vergeben. Schon damals stand die Entscheidung allerdings unter Vorbehalt. Denn die Gemeinde kann den Ausbau nur stemmen, wenn sie hierfür auch Zuschussgelder vom Land erhält.

Hoffen auf den Zuschuss

Für Bürgermeister Leonhard Heine eine schwierige Situation. „Wir hoffen, dass die neuen Förderrichtlinien bald gelten und gehen davon aus, dass uns demnächst auch der beantragte Zuschuss zur Schließung der Wirtschaftlichkeitslücke bewilligt wird.“ Wann das jedoch sein wird, bleibt offen. Ein Sprecher des Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz erklärte auf SZ-Anfrage, das Genehmigungsverfahren in Brüssel solle „in nächster Zeit“ abgeschlossen sein.

Da zwischen der NetCom BW und Steinhausen an der Rottum eine Art Vorvertrag geschlossen wurde, bereitet die Firma zurzeit den Aufbau des DSL-Netzes vor, um im Falle der Genehmigung sofort loslegen zu können. „Im Rahmen einer Tiefbaumaßnahme werden Lichtwellenleiter-Leitungen an einem zentralen Punkt verlegt und ein Schaltverteiler aufgebaut“, erklärte ein Sprecher des Unternehmens. An dieser Stelle wird das neue Glasfasernetz mit dem bestehenden Kommunikationsnetz aus Kupferkabeln gekoppelt. „Sobald die EU die neuen Förderrichtlinien dann bewilligt hat, können wir das neue Netz zeitnah in Betrieb nehmen.“

Inbetriebnahme dieses Jahr?

Geplant ist, dass das noch in diesem Jahr, spätestens aber bis nächsten April der Fall sein wird. Steinhausen und seine Teilorte sollen dann mit bis zu 50 Mbit/s angebunden werden, mindestens werden es 16 Mbit/s sein. Einzige Ausnahme: Nicht mit angeschlossen wird der Teilort Bellamont. Bellamont gehört einem anderen Telefonnetz an und hat eine andere Vorwahl.

Noch unklar ist, wie stark das Land den DSL-Ausbau fördern wird. Und es geht um viel Geld: NetCom verlangt für seinen Einstieg in den Betrieb des Hochgeschwindigkeitsnetzes als Deckungslücke brutto 149 500 Euro. Nach den alten Förderrichtlinien hätte die Gemeinde einen Zuschuss von 50 Prozent erhalten, rund 75 000 Euro. Sollten weniger oder gar keine Fördergelder fließen, muss die Gemeinde entscheiden, wie sie damit umgeht. „Da wir den Kriterien aber weiter entsprechen, gehen wir fest von einer Förderung aus“, sagt Heine.