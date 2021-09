Erste Bauplätze in Bellamont werden bald vermarktet

Nach Jahren der Vorbereitung fand am Mittwoch der symbolische Spatenstich zur Erschließung des Baugebiets Felsen in Bellamont statt. In dem neuen Wohngebiet entstehen circa 30 Baugrundstücke für Einzel- und Doppelhäuser durch die Gemeinde Steinhausen an der Rottum. Die ausführende Firma Strabag aus Langenargen wird bis Frühjahr 2022 die Verlegung von Schmutz- und Regenwasserkanalisation mit Schachtbauwerken, den Bau eines Retentionsfilterbeckens zur Regenwasserbehandlung, die Verlegung von Versorgungsleitungen wie Wasser, Strom und Breitband und die Pflaster- und Asphaltarbeiten im Zuge des Straßenbaus umsetzen. Die Planung und die Bauleitung obliegt den Fassnacht-Ingenieuren aus Bad Wurzach. Die erste Tranche der Bauplätze wird in den kommenden Wochen durch die Gemeinde vermarktet. Beim Spatenstich anwesend waren (v. l.): Klemens Weber, Ortsvorsteher von Bellamont; Marcus Hanne, Bauleitung Firma Strabag; Hans-Peter Reck, Bürgermeister Steinhausen; Manuel Schmid, Bauleitung Fassnacht Ingenieure und Manfred Tolkmitt, Teamleitung Firma Strabag.