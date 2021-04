Englisweilerstraße bleibt für Verkehr weiterhin gesperrt

Die Bauarbeiten in der Ortsdurchfahrt von Steinhausen an der Rottum gehen weiter. Die Englisweilerstraße bleibt weiterhin für den Autoverkehr gesperrt. Der Gemeinderat beschloss am Mittwoch weitere Baumaßnahmen.

Ziel der großen Umbaumaßnahme ist die Verbesserung der Verkehrssituation in der Ortsdurchfahrt. Fertig gestellt sind mittlerweile die Ehrensberger Straße mit Teilen der Oberstetter Straße und der Buschhornstraße.

In der Sitzung am 15. Juli vergab der Gemeinderat die Arbeiten für die Tief- und Straßenbauarbeiten, den Rohrleitungsbau und die Wasserversorgung an die Firma Gräser zum Bruttopreis von 601 842 Euro. Die Arbeiten zur Kanalerneuerung wurden am 21. Oktober zum Bruttopreis von 45 033 Euro an die Firma Swietelsky-Faber vergeben.

In der Gemeinderatssitzung am 18. November 2020 wurden mehrere zusätzliche Maßnahmen beschlossen, so eine Randsteinerneuerung von der Busbucht bis zum Ortsende, zusätzliche Straßenbeleuchtung in der Englisweilerstraße und der Schulstraße sowie die Komplettsanierung der Schulstraße. Ein Angebot für die Errichtung eines neuen Geländers lag noch nicht vor, deswegen wurde diese Entscheidung zurückgestellt.

Im bestehenden Gehweg von der Busbucht ab Richtung Ortsausgang werden im Gehweg die Breitbandleerrohre und die Kabel für die Straßenbeleuchtung verlegt. Der zwei Meter breite Gehweg wird hierfür in einer Breite von einem Meter geöffnet. Zusätzlich werden die Randsteine neu gesetzt. Es stellte sich nun wie bei der Backboneverlegung in Bellamont die Frage, ob der komplette Gehweg auf der Länge von 90 Metern neu verlegt wird oder ob er aufgeschnitten und nur auf dieser Teilfläche neu verlegt wird. Nach diesem Stück verläuft das Breitbandleerrohr im sich anschließenden Grünstreifen zwischen Straße und Gehweg. Bisher wird dieser Bereich als gemeinsamer Geh- und Radweg genutzt. Per Eilentscheid wurde entschieden, den Gehweg auf einer Breite von 1,50 Meter auszubauen und den Radverkehr künftig ab der Abzweigung zur Jahnstraße auf die Straßenfahrbahn abzuleiten.