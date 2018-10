Der Gemeinderat Steinhausen an der Rottum tagt am Mittwoch, 10. Oktober, um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses in Steinhausen. Auf der Tagesordnung stehen die Themen Breitbandausbau – Ausbaukonzeption für die Gemeinde Steinhausen, Protokolle, Bekanntgabe von Beschlüssen, die Erneuerung des Schnecken-Pumpwerks in der Kläranlage Steinhausen, die Feststellung der Baukostenabrechnung für den Kindergarten „Zauberstein“ in Steinhausen nach der Erweiterung und Sanierung und ein Antrag auf eine Betriebserlaubnis für eine weitere Gruppe und der Abschluss der überörtlichen Prüfung der Jahresrechnungen 2012 – 2016. Anschließend wird nichtöffentlich getagt.