Steinhausens Bürgermeister Leonhard Heine spricht im SZ-Jahresinterview über das, was 2018 in der Gemeinde bewegt werden konnte und was nächstes Jahr passieren wird.

Herr Heine, was waren für Sie die drei wichtigsten Projekte im Jahr 2018?

Das waren der Ausbau der Ortsdurchfahrt in Steinhausen an der Rottum, der Abschluss der Erweiterung beziehungsweise die Sanierung des Kindergartens „Zauberstein“ mit Einweihung und Tag der offenen Tür am 10. Juni und der Aufstellungsbeschluss für das Baugebiet „Felsen“ in Bellamont. Ein wichtiges „Projekt“ war das Partnerschaftstreffen mit unseren französischen Freunden aus Chaponnay. Unser Partnerschaftskomitee und alle beteiligten Vereine haben ein tolles Programm für unsere Gäste geboten.

Der Ausbau der Ehrensberger Straße ist so gut wie abgeschlossen. Sind Sie mit dem Verlauf des Mammutprojekts zufrieden?

Mit dem Verlauf der Bauarbeiten waren wir sehr zufrieden. Dank des guten Wetters und dank der fleißigen Arbeiter der beauftragten Firma waren wöchentlich die Baufortschritte sichtbar. Da sich der Umfang der Baumaßnahme im Bereich der Oberstetter Straße und der Buschhornstraße erweiterte, haben sich zum einen die Baukosten erhöht und zum anderen hat sich die Bauzeit verlängert, sodass keine Fertigstellung in diesem Jahr erfolgen konnte. Die Straßen sind jedoch alle gut befahrbar. Eine Fortsetzung der Maßnahme erfolgt dann im Frühjahr 2019 mit der Fertigstellung der barrierefreien Bushaltestellen und dem Feinbelagseinbau.

Vergangenes Jahr haben Sie massiv in den Bereich Kinderbetreuung investiert. Wie haben sich die Belegungszahlen im Steinhauser Kindergarten entwickelt?

Die Investition war wichtig und richtig. Für die Zukunft sind wir gut aufgestellt. Der Kindergarten „Zauberstein“ ist nahezu voll, derzeit bereiten wir die Einrichtung einer Kleingruppe vor.

Wie viele Flüchtlinge sind aktuell noch in der Unterkunft in Rottum untergebracht? Wie gestaltet sich das Zusammenleben vor Ort?

Momentan sind 28 Personen in der Gemeinschaftsunterkunft Rottum gemeldet. Das Zusammenleben vor Ort funktioniert dank des Engagements des Helferkreises gut. Es gibt relativ wenig Reibungspunkte.

Wie ist der aktuelle Stand bei der Erschließung/Planung des Baugebiets „Felsen“?

Der Entwurf eines Bebauungsplanes steht, es gilt noch Grundstücksfragen bezüglich der Zufahrten zu klären. Bis Mitte des neuen Jahres wollen wir einen verbindlichen Bebauungsplan haben, da einige Interessenten warten.

Was planen Sie im kommenden Jahr bezüglich des weiteren Breitbandausbaus?

Bei Tiefbaumaßnahmen werden wir Leerrohre mitverlegen. Gleiches gilt, wenn der Landkreis im Rahmen des Backbonenetzes im Gemeindegebiet bauen wird. In Bellamont hat sich die Lage entspannt, da die Deutsche Telekom AG in diesem Jahr ihren Anschluss verbessert hat.

Wie weit sind die Planungen für das neue Feuerwehrhaus fortgeschritten?

Ein Vorentwurf ist beauftragt. Voraussichtlich im Januar kann dann erstmals im hierzu gebildeten Ausschuss „Neubau Feuerwehrgebäude“ beraten werden. Die Beihilfeanträge können dann gestellt werden.

Wie steht die Gemeinde momentan finanziell da? Wie haben sich die Rücklagen beziehungsweise die Liquidität entwickelt?

Die finanzielle Situation ist zufriedenstellend. Zur Finanzierung der Vorhaben wird sich die allgemeine Rücklage weiter verringern. Auch den Schuldenstand haben wir seit 1997 kontinuierlich abgebaut. 2019 haben wir eine Kreditaufnahme eingeplant. Die Liquidität war 2018 stets gegeben.

Was sind für Sie die wichtigsten Projekte im kommenden Jahr?

Die Fertigstellung und weitere Verbesserung der Ortsdurchfahrt Steinhausen an der Rottum durch die Erweiterung des Einmündungsbereiches Englisweiler Straße gemeinsam mit dem Landkreis, der Beginn des Neubaus eines Feuerwehrgerätehauses und die Erschließung von weiteren Baugrundstücken in Bellamont und Steinhausen an der Rottum. 2019 stehen Kommunalwahlen an. Ich hoffe und wünsche, dass sich viele Bürger bereit erklären für den Gemeinderat und die Ortschaftsräte zu kandidieren. Es ist eine lohnende und interessante Aufgabe, bei Entscheidungen über die Gemeindeentwicklung mitwirken zu können.