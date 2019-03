Dass der Hamburger einst eine Kuh war und Kartoffelpüree nicht aus der Tüte kommen muss, wissen heutzutage viele Kinder nicht mehr. Ihnen beizubringen, wo ihr Essen herkommt und dass gesund zu kochen Spaß machen kann, haben sich Simone Salzer und Thomas Frick zum Ziel gesetzt. Die Lehrerin und der Koch bieten ab Mai auf dem Biobauernhof Badhaus bei Bellamont Kochkurse für Kinder zwischen neun und zwölf Jahren an.

Simone Salzer hat sich zusammen mit ihrem Mann Thomas 2010 einen Traum erfüllt: Sie erwarben einen alten Bauernhof in der Nähe von Bellamont, renovierten ihn und kauften sich eine kleine Herde schottischer Hochlandrinder. „Es handelt sich um eine robuste und ursprüngliche Rasse, die wenig Pflege braucht“, erklärt sie. Das Ehepaar entschied sich für eine Muttertierhaltung: die Kuh gibt keine Milch, sondern zieht nur ihr Kalb auf. Die Tiere werden auf dem Biobauernhof im Gegensatz zur konventionellen Tierhaltung auch nicht nach wenigen Monaten, sondern erst nach drei Jahren geschlachtet, erklärt Thomas Frick.

Der ehemalige Koch und Metzger ist auf dem Bauernhof für die Vermarktung des Fleischs und das Eventmanagement zuständig. Frick betrieb früher das Hotelrestaurant Schlossblick in Warthausen und arbeitete einige Zeit als Koch im Restaurant Roppach in Biberach. Heute steht er jeden Mittwoch auf dem Biberacher Wochenmarkt und verkauft in einem Foodtruck frische Hamburger, gemacht aus dem Fleisch der Hochlandrinder. Zudem bietet er einen Cateringservice für Veranstaltungen an. Die Qualität und der besondere Geschmack des Fleischs der schottischen Hochlandrinder scheinen sich herumgesprochen zu haben. „Unser Kundschaft im Hofladen kommt aus der gesamten Region, von Memmingen bis Laupheim“, sagt Simone Salzer. „Wir merken, dass es immer mehr Menschen gibt, die Wert auf gute Tierhaltung legen“, ergänzt sie. Um auch Kunden von weiter her bedienen zu können, gibt es nun sogar einen Online-Shop, über den das Fleisch deutschlandweit innerhalb von 48 Stunden geliefert wird. Da die Nachfrage stark gestiegen ist, hat das Ehepaar die Herde mittlerweile auf rund 170 Tiere vergrößert.

Vier Tage, vier Themen

Der Kinderkochkurs ist nun das neueste Angebot auf dem Biobauernhof Badhaus. „Unsere Zeit ist sehr schnelllebig geworden, wir arbeiten mehr und da bleibt kaum noch Zeit, in Ruhe zu kochen“, ist sich Simone Salzer sicher. Das sei ihrer Erfahrung nach auch im ländlichen Raum inzwischen so. Zeit, um den eigenen Kindern das Kochen beizubringen, hätten nur noch die wenigsten. Der Kurs habe daher das Ziel, den jungen Teilnehmern beizubringen, mit frischen, regionalen und saisonalen Lebensmitteln lecker zu kochen.

Der Kochkurs im Mai findet vier Wochen lang immer mittwochs statt, für jeweils drei Stunden. Jeder Tag hat dabei einen anderen Fokus. Zuerst setzen sich die Kinder mit dem Thema Fleisch auseinander. Sie lernen auf dem Biobauernhof das Leben der Hochlandrinder kennen, erfahren, wie die Kühe geschlachtet werden und dürfen selbst eine Bratwurst herstellen. In der zweiten Woche dreht sich alles ums Gemüse: Worin unterscheidet sich konventioneller Gemüseanbau von biologischem? Welches Gemüse wächst wann? Die Teilnehmer werden selbst im Garten etwas anpflanzen und danach gemeinsam essbare Kräuter suchen gehen.

Die Bedeutung von Wasser

In der dritten Woche lernen die Kinder spielerisch mehr über die Bedeutung von Wasser und Fische. Simone Salzer unternimmt mit ihnen dabei kleine Experimente, danach kocht Thomas Frick mit den Kindern eine Forelle. Und zuletzt, beim vierten Termin, geht es um Obst und Vitamine. Salzer und Frick hoffen, bei den Kindern den Spaß am Kochen zu wecken und ihnen die Zusammenhänge zwischen ihrer eigenen Ernährung und den daraus resultierenden Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt klarzumachen. „Wir glauben, dass Kinder noch schnell zu begeistern und vor allem neugierig sind“, sagt Simone Salzer. Daher freue sie sich sehr auf den Beginn ihres ersten Kochkurses.