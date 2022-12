Ehrungen beim Musikverein Bellamont

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zahlreiche Ehrungen durfte der Musikverein am Freitag, 9. Dezember, bei seiner Weihnachtsfeier im Pfarrhaus vornehmen, da coronabedingt die Jahre 2019 bis 2021 an diesem Abend mit dem aktuellen Jahr 2022 zusammengefasst wurden. Michael Ziesel, Vorsitzender des Blasmusik-Kreisverbands Biberach, durfte somit gleich 21 verdiente Musikerinnen und Musiker für ihren Einsatz um den Verein die entsprechende Ehrungsnadeln und -urkunden überreichen. Er fand für die Jubilare jeweils sehr wertschätzende und auch persönliche Worte und rückte damit jeden einzelnen für ein paar kurze Augenblicke in ein angemessenes Licht.

Die Ehrennadel in Bronze für zehn Jahre aktive Tätigkeit erhielten: Josef Bader, Kathrin Fink, Sarah Hiller, Lara Kutscher, Florian Merk, Jasmin Merk, Antje Miller, Jana Miller und Leonie Miller.

Über zwanzig Jahre freuten sich Anna Birk, Carmen Fink, Anja Kurtenbach und Simon Wältl über die Ehrennadel in Silber.

Mit 30 Jahren wurden Stefan Gaum, Kathrin Hafenegger, Sigmund Miller, Frank Nothelfer und Ralf Nothelfer mit der Ehrennadel in Gold und Urkunde ausgezeichnet.

Bereits für stolze 40 Jahre durfte Markus Miller die Ehrennadel in Gold mit Diamant und Urkunde in Empfang nehmen.

Eine hochkarätige Ehrung gab es anschließend für Josef Zwerger, der bereits 50 Jahre dem Verein die Treue hält und dafür ebenso eine Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief überreicht bekam. Der Verein nutzte diese Gelegenheit sogleich und ernannte Josef Zwerger an diesem Abend zum Ehrenmitglied, da er bereits über fünf Jahrzehnte ein sehr aktiver und zuverlässiger Musiker ist. Mit großem Applaus wurde das von den Teilnehmern bestätigt.

Zum Abschluss bekam Roland Merk für zehn Jahre Dirigententätigkeit die Dirigentennadel in Bronze mit Urkunde.