Der große Fasnetsball der Steinhauser Vereine startet am Samstag, 2. März, um 20.01 Uhr mit einem mehrstündigen, bunten Programm in der Mehrzweckhalle. Die Saalöffnung ist um 19.01 Uhr. Karten gibt es nur an der Abendkasse. Die Mitwirkenden sind die Steinhauser Vereine. Alle Akteure legen sich an diesem Abend mit lustigen Sketchen, fetzigen Tanzeinlagen und anderen originellen Darbietungen mächtig ins Zeug, um den Besuchern eine närrischen Co-Produktion zu präsentieren. Zwischen den Showeinlagen bringt der Musikverein Steinhausen Live-Musik zum Mitsingen auf die Bühne. Nach dem Programm spielt die Tanzkapelle „Ikarus“ und sorgt für Stimmung und Unterhaltung.