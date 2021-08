Dankesfeier für junge Künstler

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Ehrensberger Künstler Henna Kreissle gestaltete in den vergangenen Wochen mit Kindern und Jugendlichen aus dem Ort zahlreiche Kunstwerke, die im Rahmen der Kraftortrallye der Mobilen Jugendseelsorge Bad Waldsee in der Ortschaft präsentiert werden. Als Dankeschön für dieses außergewöhnliche Engagement lud die Jugendseelsorge alle mitwirkenden jungen Künstler und Künstlerinnen mit ihren Familien zu einer Pizza-Party ein, die am Mittwoch, den 12.8.2021, bei perfektem Sommerwetter gefeiert werden konnte. Dabei kam der neue mobile Pizzaofen erfolgreich zum Einsatz. Die gut 30 anwesenden Gäste, darunter auch Pfarrer Stefan Werner, erwiesen sich als kreative Pizzabäcker und kneteten den langsam geführten Teig zu großen und kleinen Pizzen. Henna Kreissle erhielt zum Dank für sein Engagement einige gute Flaschen Rotwein und langanhaltenden Applaus. Zum Schluss führte der Künstler alle Gäste noch in sein Atelier, wo die neuesten Werke bewundert werden konnten, die er zusammen mit den Kindern erarbeitet und gestaltet hat. Groß und Klein konnten dort riesige Käfer, Fliegen und Libellen aus Eisen und Glas bestaunen und anfassen. Die Jugendseelsorge bedankt sich besonders bei den Ehrensbergerinnen Nadine Konrad und Miriam Ziegler für die Vorbereitung und Koordinierung des Festes. Auch die Teamerin Lena Krattenmacher vom Gasthaus Rose in Hittelkofen wurde an diesem Abend für ihren mehrmonatigen Freiwilligeneinsatz bei der Jugendseelsorge verdankt. Sie geht nun für ein Jahr nach Wien, um dort Auslandserfahrung als Konditorin zu sammeln. Das Fazit von Nadine Konrad: „Es war ein unvergesslicher Abend voller Glücksmomente. Schön, dass wir auch als Dorfgemeinschaft einmal wieder so zusammengekommen sind.“