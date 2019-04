Der Entertainer Daniel Kallauch tritt am Freitag, 5. April, um 17 Uhr in der Mehrzweckhalle in Steinhausen an der Rottum auf. Präsentiert wird dieses Konzert vom Familienforum der Seelsorgeeinheit St. Benedikt Och-senhausen. In seiner neuen Show „Ganz schön stark“ tourt der Musiker, Komiker und Kinderstar Daniel Kallauch derzeit durch Deutschland. Er bringt laut Veranstalter dabei ganze Familien erst zum Lachen, dann in Bewegung und schließlich zum Nachdenken. Denn mit seinem Musiktheater wolle Kallauch Familien stark machen. Dabei rücke er auch christliche Werte in den Mittelpunkt: Vertrauen, Freundschaft und Liebe. „Ich will mit meiner Show begeistern und das Funkeln in den Kinderaugen sehen“, sagt Kallauch. Karten gibt es in der Lesebar in Ochsenhausen und im katholischen Pfarrbüro in Ochsenhausen und Steinhausen.