Ganz klar: Jede Gemeinde im Landkreis Biberach wünscht sich eine schnelle und flächendeckende Internetanbindung. Doch je kleiner die Gemeinde, umso schwieriger ist es, die damit verbundenen Kosten zu stemmen. Nicht jedes Dorf kann es sich finanziell leisten, alle Ortsteile und alle Weiler innerhalb weniger Jahre an das künftig landkreisweite Breitbandnetz anzuschließen.

Und so hat sich auch der Gemeinderat in Steinhausen an der Rottum in seiner jüngsten Sitzung entschlossen, schrittweise das Netz auszubauen. Denn nur so, erklärte Bürgermeister Leonhard Heine, bleibe genügend Luft, um auch noch andere, ebenso wichtige Projekte voranzutreiben. Wie dieser Ausbau vorangehen kann, erklärte Manuel Hummel, Mitarbeiter bei Geo Data, dem Gemeinderat vor wenigen Tagen. Die Gemeinde hatte das Büro im Juli beauftragt, ein Ausbaukonzept für die Gemeinde zu erstellen.

Die Bestandsaufnahme zeigte, dass der Hauptort Steinhausen zumindest in der Theorie als gut versorgt gilt, da dort 30 Mbit/sec erreicht werden können. Die Betonung liegt dabei auf dem Wort „können“, denn je weiter entfernt ein Haus sich vom Verteilerkasten befindet, umso langsamer ist die Verbindung. Bis zum Kabelverzweiger liegt mittlerweile das schnelle Glasfaserkabel. Bis zu den einzelnen Häusern führt jedoch in Steinhausen noch das alte Kupferkabel. Und daran, erklärte Bürgermeister Heine, wird sich vorerst auch nichts ändern. Ein erstes Fazit: Mit dem Netzbetreiber NetCom BW hat die Gemeinde in den Orten Ehrensberg, Englisweiler, Rottum und Steinhausen derzeit also eine ausreichende Versorgung. In Bellamont hat die Telekom Glasfaser bis zum Kabelverzweiger in der Füramooser Straße verlegt. Dieses soll ab Januar 2019 genutzt werden können, teilte die Verwaltung mit.

Erstes Ziel: Bis 2022 soll entlang der Trasse des Backbonenetzes, die der Landkreis Biberach aufbauen will, Glasfaserkabel verlegt werden. Das betrifft primär die Bereiche Kemnat und die umliegenden Aussiedlerhöfe. Kostenpunkt für den FTTB-Ausbau (Glasfaser bis zum Gebäude) für diesen Bereich: 343 291 Euro. Der Eigenanteil der Gemeinde beläuft sich dabei voraussichtlich auf 259 109 Euro. Ebenso als unterversorgt gelten die Ortsteile nordwestlich von Rottum, die Aussiedlerhöfe östlich von Bellamont, Hirschbronn und die umliegenden Ortsteile sowie die Aussiedlerhöfe nördlich von Bellamont. Die Gesamtkosten für diesen weiteren Ausbau belaufen sich auf rund vier Millionen Euro – keine Summe, die Steinhausen einfach so stemmen kann. Einen Zeitplan für den weiteren Ausbau gibt es daher noch nicht. Momentan gebe es stattdessen die Diskussion im Rat, inwieweit ein Teil dieser Kosten an die Bevölkerung weiter gegeben werden könne, so Heine.

So wichtig der Breitbandausbau sei: Die Gemeinde müsse stets handlungsfähig bleiben, um auch andere, ebenso wichtige Projekte in Angriff zu nehmen, wie momentan die Sanierung der Ortsdurchfahrt in Steinhausen.