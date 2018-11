Der Musikverein Bellamont gibt zusammen mit dem Blechbläserquintett Biberach Brass Connection am Samstag, 24. November, um 20 Uhr in der Turn- und Festhalle Bellamont sein Jahreskonzert. Im ersten Teil werden die fünf jungen Musiker Bearbeitungen bekannter Kompositionen wie „Leichte Kavallerie“ von Franz von Suppé und die „Second Suite in F“ von Gustav Holst zu Gehör bringen. Ihr breites Repertoire umfasst aber auch moderne Werke wie „Quintet“ von Michael Kamen und „Mouse and Friends“ in der Bearbeitung von Hans Zellner. Den zweiten Teil gestaltet der Musikverein Bellamont unter der Leitung von Anja Vinçon. Zur Begrüßung erklingt der moderne Konzertmarsch „Im Bann der Sterne“, gefolgt von „Der Nußknacker“. Anschließend erinnern die 40 Musiker mit der „Welcome Overture“ an die Fußballweltmeisterschaft 2006. Aus Österreich erklingt die „Annen-Polka“. Der Eintritt ist frei.