Zu einem Benefizkonzert lädt der FC Blau-Weiß Bellamont am Samstag, 29. Februar um 19.30 Uhr in die Turn- und Festhalle ein. Liedermacher Hans Gnann und seine drei Musikkollegen spielen zugunsten des Projekts „Strahlende Kinderaugen in Kenia“. Mit Gitarren, Bass, Piano und Schlagzeug spielen die vier Musiker wohlklingende Lieder aus der Feder von Hans Gnann. Zu hören sind lebendige, poppige Lieder mit textlich geistigem Hintergrund. Unter anderem seine bekanntesten Lieder „Wie von Flügeln getragen“ und „Wind des Geistes“. Gnann stammt aus Reichenbach bei Bad Schussenried und lebt heute mit seiner Familie in Hemau in der Oberpfalz. Erlöse aus der Bewirtung und Spenden kommen der deutschen Initiative „Strahlende Kinderaugen in Kenia“ zu Gute. Die Initiative fördert seit 2014 die Precious School und das Minto Childrens Home in Kenia. Ziel ist: Kindern in Kenia eine Chance auf Bildung und somit Hoffnung auf eine bessere Zukunft zu schenken. Initiator Fritz Mohr vom FC Bellamont sagt: „Dieses Konzert ist eine gute Gelegenheit nach der stimmungsvollen Faschingszeit wieder etwas zur Ruhe zu kommen.“