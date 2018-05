Bellamonter Musiker geben sich närrisch

Unter der bewährten Federführung von Faschingspräsident Roland Nothelfer schlüpfen bei den Bellamonter Musikerbällen wieder einige aktive Musiker in verschiedene Rollen und präsentieren am Samstag, 3. Februar (Einlass ab 19 Uhr), sowie am Faschingssonntag, 11. Februar (Einlass ab 18.30 Uhr), ein närrisches Programm.

Mit dem Einmarsch der „Kleinen Garde“ wird der Musikerball jeweils um 20 Uhr in der Turn- und Festhalle Bellamont eröffnet. Auf dem Programm stehen Sketche. Zwei lustige Clowns nutzen die fünfte Jahreszeit, um ihren lang geplanten Banküberfall endlich in die Tat umzusetzen und im Bellamonter Standesamt kommt es an diesem Abend zu einer ganz besonderen Trauung. Ein Standesbeamter ist dieses Mal auf der anderen Seite des Geschehens, vergisst das jedoch hin und wieder.

Auch das „Radtreff-Orchester“ unter der Leitung des Stardirigenten „Petro“ ist zu Gast und sorgt mit Luftpumpen für Stimmung. Lieder zum Mitsingen hat „Bella-Musica“ im Gepäck. Dass auch das Wunderwerk der Technik vor den menschlichen Bedürfnissen nicht halt macht, zeigt der Programmpunkt „Klo 4.0“. Zum Schluss gehört die Bühne den aktiven Musikermädels. Sie haben wieder einen tollen Gardetanz einstudiert.

Zwischen den Programmpunkten sorgt die Hofkapelle unter der Leitung von Werner Sauter für Unterhaltung. Die Gäste sind zum Mitsingen und Mitschunkeln eingeladen. Vor und während des Programms bietet die Küche hausgemachte Schmankerl von deftig bis süß.