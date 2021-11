Bellamonter Musiker blicken auf die Corona-Pandemie zurück

Die Musiker des Musikvereins Bellamont haben im Oktober ihre Jahreshauptversammlung abgehalten. Vorstand Markus Miller fasste zu Beginn die Vereinsjahre 2019 und 2020 zusammen.

Das Jahr 2019 war geprägt von den traditionellen Musikerbällen, zahlreichen musikalischen Auftritten, der Benefizveranstaltung zu Gunsten des Vereins Angelman, dem Besuch der Partnergemeinde Chaponnay in Frankreich und einem Jahreskonzert im November.

Im Jahr 2020 konnten dann nur noch die Musikerbälle im Februar stattfinden. Danach waren kreative Ideen gefordert, um die musikalische Zwangspause zu überbrücken. Dies gelang zum Beispiel mit der Auto-Konzert-Challenge, einer Weihnachts-Wichtel-Aktion, einem musikalischen Adventskalender und der Umsetzung des Online-Unterrichts in der Jugendausbildung. Derzeit hat der Verein 161 Mitglieder, davon 49 aktive Mitglieder im Stammorchester. 30 Kinder und Jugendliche befinden sich in der Ausbildung. In nur einer Probe fehlten Georg Gaum und Simon Wältl. Derzeit arbeiten die aktiven Musiker auf eine CD-Aufnahme im Dezember hin. Dies ist ein Gemeinschaftsprojekt mit den Musikvereinen aus Steinhausen und Rottum sowie der Gemeindejugendkapelle.

Das Jugendteam berichtete von einer erfolgreichen Jugendarbeit. Der Einzelunterricht musste Anfang 2020 coronabedingt nur kurzzeitig ausfallen, danach ging es online weiter. Das Vororchester unter neuer Leitung von Claudia Schad und die Gemeindejugendkapelle Steinhausen/Bellamont/Rottum unter Leitung von Roland Merk probten auch während der Pandemie, wann immer es möglich war. Finanziell steht der Verein gut da. Fast alle Mitglieder des Vorstands wurden im Amt bestätigt. Stefan Gaum scheidet aus, einen Ersatz gibt es nicht. Melanie Nothelfer beendete ihre Tätigkeit im Jugendteam und Anja Föhr als Kassiererin. Neu gewählt wurde Kathrin Fink (Jugendteam) und Jana Miller (Kassierer).