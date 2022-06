Bellamont ehrt einen verdienten Bürger mit Straßennamen

Ein verdienter Bürger von Bellamont wird mit einem Straßennamen geehrt. Im Bellamonter Baugebiet „Felsen“ wurde eine Straße nach Josef Fakler benannt.

„Good starts“: Mit diesem Musikstück eröffnete die Jugendkapelle Steinhausen unter der Leitung von Roland Merk die Einweihungsfeier für das neue Baugebiet „Felsen“ in Bellamont. Zahlreiche Gäste, Bürger und Bürgerinnen aus dem Ort hatten sich zu der Feier in dem Baugebiet eingefunden.

Vorausgegangen war ein langer Prozess. Im Jahre 2012 sei es im Gemeinderat erstmals zur Debatte gestanden, nun findee es – zehn Jahre später – mit der ausgeführten Erschließung sein glückliches Ende, freute sich der Bürgermeister Hans-Peter Reck. 30 Familien werden dieses neue Baugebiet künftig mit Leben erfüllen. Die ersten 17 Bauplätze sind bereits zugeteilt. Eine besondere Würdigung wurde in diesem Zusammenhang auch einem früheren Bürger aus Bellamont zuteil. Nach ihm wurde eine Straße in dem neuen Baugebiet benannt: der Josef-Fakler-Ring.

Josef Fakler war am 15. Februar 1902 in Bellamont geboren worden und wuchs in dem Ort auf. Sein ehrgeiziges Ziel, die Historie des Ortes für die Nachwelt zu dokumentieren, hat er mit seinem Heimatbuch „Bellamont im Spiegelbild“ vollendet. Ein Exemplar dieses Buches gebe es wohl in fast allen Haushalten in Bellamont, schätzte Ortsvorsteher Klemens Weber. Josef Fakler hat sich damit um die Ortschaft verdient gemacht und als Wertschätzung seiner Arbeit hat der Ortschaftsrat deshalb beschlossen, eine Straße nach ihm zu benennen. Er hätte sich darüber bestimmt sehr gefreut, war sich der Ortsvorsteher sicher.

Genau 120 Jahre und 120 Tage nach dem Geburtstag von Josef Fakler enthüllte nun Bürgermeister Reck das Straßenschild des Josef-Fakler-Rings. Mit dabei waren die Töchter des Namensgebers, Gudrun Hörner und Siglinde Rothmann, die extra zu diesem Termin angereist waren. Sie bedankten sich für diese Ehrung ihres Vaters. Gottes Segen für die neue Straße spendeten anschließend Pfarrer Sigmund Schänzle und sein evangelischer Kollege Pfarrer Jörg-Martin Schwarz aus Ochsenhausen.