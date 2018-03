Der Ausbau der Ortsdurchfahrt von Steinhausen an der Rottum beginnt höchstwahrscheinlich am 9. April. Bei der Terminwahl wurde berücksichtigt, dass der Weiße Sonntag damit noch baustellenfrei bliebe.

Das gab Bürgermeister Leonhard Heine im Gemeinderat bekannt, als es um die Kostenvereinbarung mit dem Landkreis ging. Auftraggeber für die Bauarbeiten ist die Gemeinde. Sie lässt entlang der Ehrensberger Straße zwischen der Einmündung Englisweiler Straße und dem Abzweig ins neue Baugebiet Weidenhalde am Ortseingang aus Richtung Ehrensberg einen Gehweg anlegen. Auf Teilstrecken werden bei dieser Gelegenheit gleich die Wasserleitung und der Kanal erneuert. Das alles zahlt die Gemeinde.

Der Landkreis kommt jedoch für den neuen Fahrbahnbelag auf dieser Kreisstraße auf und lässt gleich die Fahrbahndecke auf einem Teilstück der Oberstetter Straße erneuern. Die Kostenvereinbarung regelt die Details und grenzt ab, zu welchen Teilen der Landkreis außer dem Belag die Kosten für die Tragdeckschicht in der Ehrensberger Straße mit übernimmt – dies hängt von deren Dicke ab. Die Vereinbarungen folgen einem Standard, viel Verhandlungsspielraum haben die Gemeinden nicht. Als „Wermutstropfen“ bezeichnete Heine, dass der Kreis sich nur zu drei Prozent an den Verwaltungs- und Planungskosten beteilige. Der Gemeinderat billigte die Abmachung einstimmig.

Die Gemeinde hat mit den Anwohnern bereits abgestimmt, wer die Gelegenheit gleich für private Maßnahmen jenseits der Grundstücksgrenze nutzen will. Eine Beweissicherung an den angrenzenden Häusern ist gemacht, damit vorhandene Schäden an Gebäuden später nicht fälschlicherweise auf die Straßenbauarbeiten zurückgeführt werden können. Die Ortsdurchfahrt ist das größte Bauvorhaben, das die Gemeinde dieses Jahr ausführen lässt.