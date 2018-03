Die katholische öffentliche Bücherei der Gemeinde Steinhausen an der Rottum lädt heute alle Leseratten zur Buchausstellung im Rathaus ein. In diesem Jahr widmet sich die Ausstellung dem Thema „Ostern und Kommunion“. Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind eingeladen, sich bei Kaffee und Kuchen über die Neuerscheinungen 2017/18 zu informieren und haben die Möglichkeit, neuen Lesestoff zu bestellen.

„Wir wollen den Kindern die Freude am Lesen vermitteln“, sagt Zita Steigmiller. Sie ist eine der vier ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen der Bücherei und zusammen mit Birgit Ebnet schon seit Anfang an mit dabei. Ursula Gretzinger engagiert sich seit 13 Jahren. Neu im Team hingegen ist Elke Lehmann. Sie ist vor einem Jahr dazugestoßen. „Wenn ich ein gutes Buch lese, dann will ich das auch an andere weitergeben“, sagt sie.

Vom 28. Februar bis zum 7. März findet die Bücherausstellung statt. In Verbindung mit dieser Veranstaltung wird es auch einen Flohmarkt im Rathaus geben. Der gesamte Erlös geht an die Bücherei. Die vier Frauen sorgen so dafür, dass der Lesestoff aktuell bleibt und die Auswahl stets attraktiv ist. Am ersten Abend stellt Pat Götz von der Lesebar in Ochsenhausen den Besuchern die Neuerscheinungen vor, aber auch eine Märchenstunde hat das Bücherei-Team für die bevorstehende Ausstellung geplant.

Die Bücherei bietet auch sonst viel Programm. Seit zwei Jahren lädt die Einrichtung Senioren zu Kaffee und Kuchen ein. Das Ganze findet einmal im Monat über die kalte Jahreszeit von Oktober bis März statt. Aber auch für die jüngeren Generationen gibt es einiges an Programm. Das Büchereiteam beteiligt sich zum Beispiel am Ferienprogramm „Lesenacht“, bei dem die Kinder Spiele spielen, basteln, vorgelesen bekommen und dann die Nacht im Gemeindehaus zusammen verbringen. Für die etwas Älteren gibt es einen „Teenie-Tag“, bei dem Kinder von zehn bis 13 Jahren an einem Tag in den Osterferien Bücher vorgestellt bekommen und zusammen basteln. Jeden dritten Mittwoch im Monat lesen Lesepaten zudem um 14.15 Uhr den Kindern vor.

Momentan hat die Bücherei jeden Mittwochnachmittag von 15 bis 17 Uhr geöffnet. „Unser großer Traum wäre ein zweiter Eröffnungstag“, sagt Zita Steigmiller. Das ist zu viert allerdings nicht machbar, daher sind weiter Freiwillige herzlich willkommen, so Steigmiller.